von Hans-Martin Tillack sowie von Thomas Steinmann

Für den Deutsche-Bank-Aufsichtsrat Alexander Schütz war Ex-Wirecard-Chef Markus Braun angeblich nur ein Nachbar unter vielen. Interne Unterlagen zeigen aber, dass beide engen Kontakt pflegten. Bei der Deutschen Bank gibt es nun Unmut. Von Thomas Steinmann und Hans-Martin Tillack

Die beiden herrschaftlichen Häuser im feinen Wiener Bezirk Hietzing, gleich um die Ecke vom Schloss Schönbrunn, liegen nicht weit voneinander entfernt, nur gut 200 Meter Luftlinie sind dazwischen. Die eine Villa gehört einer Firma des österreichischen Investors und Deutsche-Bank-Aufsichtsrats Alexander Schütz. Vermietet ist sie seit einiger Zeit an den ukrainischen Oligarchen Dmytro Firtasch, auf dessen Auslieferung die US-Justiz seit mehreren Jahren dringt - und der trotzdem auf Drängen von Brauns Vorstandskollege Jan Marsalek ab Frühjahr 2019 Konten bei der Wirecard Bank eröffnen durfte. In der anderen Villa einige Hausnummern weiter wohnte Markus Braun, der langjährige Chef des Zahlungsabwicklers Wirecard – bevor er nach dem Crash des Konzerns und dem Bekanntwerden eines gigantischen Bilanzskandals im vergangenen Sommer in die Justizvollzugsanstalt Gablingen bei Augsburg umziehen musste.

Vor zwei Wochen hatte eine Korrespondenz Schlagzeilen gemacht, die die Nachbarn Schütz und Braun Anfang 2019 austauschten. Darin ging es um einen Jachturlaub in Südfrankreich. Im weiteren Verlauf des Mailwechsels schickte der Investor aufmunternde Worte an Braun, der sich damals wegen Betrugsvorwürfe der "Financial Times" gegen Wirecard verteidigen musste. "Habe übrigens 3x Wirecard-Aktien gekauft letzte Woche." Und dann: "Macht dies Zeitung fertig!!" Gefolgt von einem Zwinkersmiley und dem Gruß "lg a" – wohl für: liebe Grüße, Alexander. Seitdem diese Mail im Wirecard-Untersuchungsausschuss des Bundestags öffentlich wurde, steht Deutsche-Bank-Aufsichtsrat Schütz schwer in der Kritik – auch innerhalb von Deutschlands größtem Kreditinstitut.

Doch trotz des Mailwechsels in vertrautem Ton und gemeinsamer Urlaubspläne spielte Schütz sein Verhältnis zu Braun bis zuletzt herunter. Am Dienstag teilte ein Sprecher des Investors auf Fragen von stern und "Capital" zu den Immobilien in unmittelbarer Nachbarschaft mit: "Herr Schütz pflegte zu Herrn Braun ein gutes nachbarschaftliches Verhältnis – wie zu anderen Nachbarn auch." Der unter Betrugsverdacht stehende Wirecard-Chef – der alle Anschuldigungen allerdings zurückweist – war für Schütz eine Kontaktperson wie viele andere. Das sollte als Botschaft rüberkommen.

Schütz ist Gründer der Wiener Investmentfirma C-Quadrat. Für den früheren Deutsche-Bank-Großaktionär HNA aus China verwaltete er zeitweise dessen Aktienpaket an der Bank – und zog 2017 auch auf dem Ticket von HNA in den Aufsichtsrat ein. Zudem war Schütz bis vor einigen Jahren an der Sicherheitsfirma Aventus beteiligt, die in eine Spionageaffäre um eine frühere Stasi-Agentin verwickelt war. In Österreich gilt er tatsächlich als bestens vernetzt – mit guten Drähten auch in hohe politische Kreise.

"Bitte ohne Frauen, Freundinnen oder Handys"

Neue Unterlagen, die stern und "Capital" auswerten konnten, legen nahe, dass Braun nicht nur irgendeiner von Schütz‘ zahlreichen Kontakten war, sondern zu seinem engsten Freundeskreis gehörte. So lud "Alex", wie Schütz sich im persönlichen Austausch mit Braun nannte, den damaligen Wirecard-Chef im März 2020 nicht nur zu seiner Geburtstagsfeier ein ("in alter Tradition bitte ohne Frauen, Freundinnen oder Handys, damit kein Stress aufkommt"). In den vergangenen Jahren bat er Braun auch zu Barbecues und Weinproben in erlauchten Zirkeln. Auch zwischen den Familien von Schütz und Braun gab es demnach sehr intensive persönliche Kontakte.

So schrieb der C-Quadrat-Gründer etwa am 22. April 2020 an die Ehefrau des Wirecard-Chefs eine Mail, in der er ihr den Kauf einer Immobilie anbot – nicht die in unmittelbarer Nachbarschaft mit dem Oligarchen-Mieter, sondern eine andere nur wenige Gehminuten entfernt im gleichen Bezirk. Ein dortiges Palais hatte Schütz etwa drei Jahre zuvor gekauft. Nun wollte er es den Brauns für einen hohen einstelligen Millionenbetrag überlassen – obwohl ein anderer Kaufinteressent Gewehr bei Fuß stand. Die Mail schloss Schütz mit einem jovialen "Bussi".

Brauns Frau leitete das Angebot auch an ihren Mann weiter, mit dem Zusatz: "Wohl eher nicht, oder?" Offenbar eine richtige Vermutung, denn tatsächlich hatte der Wirecard-Chef an jenem Tag wohl andere Sorgen, als sich um ein neues Domizil zu kümmern. Die Prüffirma KPMG steckte damals in der Schlussphase ihrer Sonderuntersuchung bei Brauns Unternehmen – eine Woche später erschien ihr Bericht über fehlende Belege für Milliardenbeträge auf Treuhandkonten, der letztlich zum großen Knall bei Wirecard im Juni führte.

Auf Anfrage wollte sich Schütz nicht zu dem Angebot äußern, sondern schaltete einen Medienanwalt ein. Der bemängelte, dass in den "Fragen auch falsche Unterstellungen" enthalten seien, benannte diese aber nicht. Eine Anwältin von Braun äußerte sich nicht zu Fragen.

Auch bei einem anderen Immobilienthema gab es enge Kontakte zwischen den Familien Schütz und Braun – in diesem Fall im Nobelort Kitzbühel. Dort besitzt Braun ein Chalet hoch über dem Ort. Zwei Häuser weiter wiederum gehört der Familie Schütz ein Grundstück, auf dem diese im vergangenen Jahr offenbar einen Carport und einen Pool bauen lassen wollte. Gegenüber der zuständigen Gemeinde sollte Braun im vergangenen Frühjahr erklären, er erhebe "als Nachbar" keine Einwände gegen das unter anderem von Schütz‘ Ehefrau angemeldete Bauvorhaben – so stand es jedenfalls in einem Vordruck, den ihm Alexander Schütz geschickt hatte.

Eva Hieblinger-Schütz, zeitweise enge Mitarbeiterin des zeitweiligen österreichischen Finanzministers Hartwig Löger von der konservativen ÖVP, steht ebenfalls in Verbindung mit dem früheren Wirecard-Chef. Kürzlich gab sie bei ihrer Befragung im Untersuchungsausschuss zur Ibiza-Affäre im österreichischen Nationalrat laut österreichischen Berichten an, sie kenne Braun "seit er 17 ist".

Weinverkostung mit Château Margaux und Ex-Kanzler Gusenbauer

Auch jenseits von Immobilienfragen unterhielten die Nachbarn vielfältige private Kontakte, teils im Rahmen von gemeinsamen Treffen der besseren Wiener Gesellschaft. Wie aus den Unterlagen hervorgeht, lud Schütz, der häufiger exklusive Society-Events für die Spitzen von Wirtschaft und Politik veranstaltete, gemeinsam mit dem damaligen Chef des Glücksspielkonzerns Novomatic im Dezember 2019 auch Braun zu einem "Dinner in kleinem Kreise (max. 30 Personen)" in einen Wiener Club. Bereits wenige Wochen zuvor wollte sich der Wirecard-Chef ausweislich der Buchung bei einem Limousinenservice per S-Klasse zu einem Schloss am Stadtrand von Wien chauffieren lassen, das Schütz offenbar als Wohnsitz dient.

Im Dezember 2018 standen Alexander Schütz und Markus Braun auch auf der Einladungsliste eines altgedienten Wiener Lobbyisten, der eine hochkarätige Männerrunde zu einer "Weihnachtsdegustation" von edlem Wein versammelte. Auf dem Menü: "Bordeaux-Granaten" wie ein Château Margaux 1900 mit der Höchstnote 100 auf der Skala des Weinexperten Robert Parker. Geladen neben Schütz und Braun: Der österreichische Ex-Bundeskanzler Alfred Gusenbauer von der SPÖ, der damalige Finanzminister Löger und der US-Botschafter Trevor Traina, dessen Residenz in der Gegend liegt, in der Braun und Schütz‘ Mieter Firtasch wohnen.

Entourage mit "Kind, Kindermädchen, Sicherheit"

All das ist nicht anrüchig und keine Seltenheit in der Wiener Gesellschaft – aber auch weit mehr als ein normales Verhältnis unter Nachbarn. Dazu passt, dass Schütz und Braun, die 2017 beide fünfstellige Beträge an die Kanzlerpartei ÖVP spendeten, auch gemeinsame Urlaube planten. In dem Mailwechsel, in dessen Verlauf Schütz seinen Freund launig dazu aufforderte, die "FT" "fertig" zu machen, lud der Investor den damaligen Wirecard-Chef Braun auch auf seine Jacht sowie zu einer Weinverkostung nach Bordeaux ein – wobei der Wirecard-Chef die Einladung auf die Jacht absagte: Er und seine Frau seien mit einer "ganzen Entourage aus Kind, Kindermädchen, Sicherheit" unterwegs und wollten Schütz "nicht zur Last fallen".

Genau diese Korrespondenz könnte für Schütz nun noch Probleme bereiten. In der Deutschen Bank herrscht massiver Unmut darüber, dass die Mail an Braun, die im Bundestag publik wurde, der Bank wieder einmal negative Schlagzeilen brachte. Im Fall Wirecard hatte die Deutsche Bank – sonst gerne mit dabei, wenn es um Finanzaffären geht – bislang keine Rolle gespielt. Stattdessen blieb nach der Zeugenaussage von Bankchef Christian Sewing im Untersuchungsausschuss des Bundestags vor allem die Formulierung ihres Aufsichtsrats Schütz hängen – eine Aussage, die die Bank später öffentlich als "inakzeptabel" rügte.

Das Mandat von Schütz als Aufsichtsrat läuft noch bis 2023. Nach Informationen von stern und "Capital" hoffen hochrangige Kreise in der Bank allerdings, dass Schütz Konsequenzen zieht und von sich aus zurücktritt. Auf Anfrage wollte sich das Frankfurter Geldinstitut zu der Personalie nicht äußern.