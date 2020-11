Sehen Sie im Video: Inzidenz bei 276,1 – so kann Schule in Corona-Zeiten funktionieren.













Der Lehrer Tobias Honnen ist zwar eigentlich gar nicht da. Aber dennoch in der achten Klasse der Alexander-Coppel-Gesamtschule in Solingen präsent. Über sein Tablet und mittels Videoschalte hält er Kontakt zu seinen Schülern. Und leitet so den Unterricht. Eigentlich ist Honnen in häuslichen Quarantäne. Ein Schüler, der bei ihm im Sport hatte war, war positiv auf Corona getestet worden. Dank der Tablet-Lösung muss Honnen nun keinen Unterricht ausfallen lassen. In Zeiten von Corona, müssen sich alle Beteiligten in der Schule viel einfallen lassen, um den Betrieb aufrecht zu erhalten. Schulleiter Andreas Tempel würde sich wünschen, zwischen Präsenz- und Digitalunterricht wechseln zu können: "Und ich glaube, man kann präventiv was tun, nämlich versuchen, die Welle, die in Solingen auch ist wie im restlichen Bundesgebiet, zu brechen. Da wäre es gut, das vorsorglich zu machen, aber mindestens wenn man einen bestimmten Inzidenzwert hat, einzuführen, dass eine Hälfte in der Schule ist, die andere Hälfte zu Hause digital lernen - entweder zugeschaltet oder digital mit Aufgaben, um entzerren zu können, um in den Klassen mehr Platz zu haben. So hocken alle aufeinander." Die Stadt Solingen hatte zur Bekämpfung der Pandemie angekündigt, dass wechselweise eine Hälfte einer Klasse im Präsenz-, die andere Hälfte daheim im Distanzunterricht lernen soll. Die NRW-Landesregierung hatte dem allerdings eine Absage erteilt. Auch viele Schüler - wie diese Zehntklässler - haben dafür kein Verständnis: "Ich persönlich fände es, glaube ich, gut, weil dann, selbst wenn es dann in der einen Hälfte einen Schüler gab, der dann in Quarantäne gesteckt wird, kann die andere Hälfte immer noch vernünftig zur Schule gehen und die andere kann halt immer noch per Video sich dazusetzen." "Man sollte ja den einen Meter Abstand halten. Mindestens einen Meter. Den kriegt man jetzt zum Beispiel in einer vollen Klasse, wir sind 26 Schüler, nicht hin. In einer halben Klasse kriegt man ihn vielleicht hin, vielleicht aber auch nicht, je nachdem wie groß die Klassenräume sind. Aber so kriegen wir ihn im Moment nicht hin." Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Länderchefs hatten eine Entscheidung über das weitere Vorgehen an den Schulen auf den 25. November vertagt. Der Bund hatte zuvor verschärfte Maßnahmen an Schulen vorgeschlagen, wie eine Maskenpflicht für alle Schüler und Lehrer auch im Unterricht und eine Halbierung der Klassen. Auch in der Alexander-Coppel-Gesamtschule in Solingen sind Lehrer und Schüler gespannt, was aus diesen Vorschlägen werden wird.

