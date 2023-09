Bei der Razzia gegen die "Hammerskins" wurde auch das Grundstück eines bundesweit bekannten Rechtsextremisten in Jamel (Mecklenburg-Vorpommern) von der Polizei durchsucht

So schätzt ein Rechtsextremismus-Experte das Verbot der "Hammerskins" ein

von Thomas Krause Mit Razzia und Verbotsverfahren geht das Bundesinnenministerium gegen die "Hammerskins" vor. Im Interview sagt Rechtsextremismus-Experte Felix Neumann, was er davon hält – und wo die Bundesregierung mehr tun könnte.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat den rechtsextremistischen Verein "Hammerskins Deutschland" sowie seine regionalen Ableger und die Teilorganisation "Crew 38" verboten. Wie das Ministerium am Dienstag mitteilte, durchsuchten rund 700 Einsatzkräfte der Länder und der Bundespolizei Wohnungen von mutmaßlichen Mitgliedern des Vereins in zehn Bundesländern: in Bayern, Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Thüringen und dem Saarland.