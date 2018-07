Die Geheimniskrämerei hat ein Ende. Nachdem die CSU seit Wochen über ihren sogenannten "Masterplan Migration" spricht, hat das Konzept lange niemand zu Gesicht bekommen. Sogar im bayerischen Landtag wurde schon darüber diskutiert - ohne, dass die Abgeordneten den Plan vorliegen hatten. Doch nun hat CSU-Chef Horst Seehofer das Papier zumindest bei der Parteisitzung in München am Sonntag verteilt.

Darüber hinaus ist das Papier auch online verfügbar. Wer sich also durchlesen möchte, was der CSU in Sachen Migration vorschwebt, findet den sogenannten "Masterplan Migration" hier als PDF. Der Fokus des Konzepts liegt darauf, dass Flüchtlinge nicht nach Europa kommen und im besten Fall einfach in ihren Heimatländern bleiben. Ob die Union sich auf den Plan einigen kann? Dem CDU-Vorstand hat Seehofer das Papier weiterhin nicht vorgelegt.