HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Markus Söder (CSU), bayerischer Ministerpräsident: "Ich gebe zu, wir waren alle gestern Abend sehr überrascht über die aktuelle Entwicklung. Wir haben nicht damit gerechnet, dass es diese Wendung am Abend erfährt. Für uns ist eines wichtig, wir haben eine Überzeugung, dass wir an den Grenzen eine verbesserte Sicherheit brauchen. Wir glauben auch, dass wir noch einiges zulegen müssen. Wir haben immer gesehen, dass das, was in Europa beschlossen wurde, ein wichtiger Schritt ist. Aber dass es eben sehr lange dauern wird. Und man hat die letzten Tage auch gemerkt, dass es da Unsicherheiten gibt, welche Länder mitmachen und welche nicht. Insofern, glaube ich, ist auch tatsächlich Handeln in Deutschland zur Stärkung europäischer Interessen einfach zwingend notwendig. Wir haben eine Überzeugung. Wir waren aber auch immer zu Kompromissen bereit. Es gibt eine Fülle von Möglichkeiten, die wir auch selbst schon angeboten haben an Kompromissen, um in einer Sachfrage zu einer Lösung zu kommen. Das ist für uns ganz entscheidend. Und wir hoffen, dass dies noch möglich ist. Eines ist aber auch ganz klar: Die Stabilität der Regierung steht für uns nicht infrage. Auch ein Aufkündigen an einer Fraktionsgemeinschaft ist nicht der richtige Weg. Man kann in einer Regierung viel erreichen aber nicht außerhalb. Deswegen ist heute das Gespräch sicherlich noch mal sehr sinnvoll."