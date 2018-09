Die heiße Phase des bayerischen Landtagswahlkampfs ist eingeleitet. Auf dem Gillamoos, einem der ältesten Jahrmärkte in Niederbayern, traten am Montag in Abensberg mehrere Spitzenpolitiker parallel in verschiedenen Bierzelten auf. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder nutzte die Gelegenheit, um vor rund 4000 Zuhörern auch auf die jüngsten Ereignisse in Chemnitz einzugehen. Und die CSU von der AfD abzugrenzen: "Chemnitz zeigt doch eines: Es ist viel Hass unterwegs, meine Damen und Herren, auf der Straße und noch mehr im Internet. Diese Gesellschaft entwickelt sich nach links außen und auf der anderen Seite nach rechts außen. Und deswegen, glaube ich, haben wir eine besondere Verantwortung. Meine Damen und Herren, es braucht ein politisches Zentrum. Es braucht einen politischen Anker. Es braucht einen klaren politischen Kompass. Und einer muss die Richtung angeben. Einer muss das Rückgrat sein. In Deutschland ist Bayern das Rückgrat, und in Bayern die CSU, meine sehr verehrten Damen und Herren, wer denn sonst." In einem anderen Bierzelt sprach die SPD-Chefin Andrea Nahles und machte sich über die CSU lustig: "Herr Söder, ich sag Ihnen mal was: Sie haben ja jetzt so getan, als ob Sie mit dem Zirkus, den Seehofer in Berlin angestellt hat, mit dem Micky-Maus-Problem von vier Leuten am Tag, die an der Grenze zurückgewiesen werden - Micky-Maus-Problem hat Seehofer selber gesagt - nix zu tun. Ich sag mal, das ist Schmarrn. Sie haben gezündelt, mit maliziösem Lächeln in Tagesthemen und Heute Journal. Ich sag mal: Sie sagen jetzt, ich möchte keine Berliner Verhältnisse im Freistaat Bayern. Ich glaub es hackt, lieber Herr Söder, das Problem sind nicht Berliner Verhältnisse in Bayern, das Problem sind CSU-Verhältnisse in Berlin. Das ist das eigentliche Problem in unserem Land." In weiteren Zelten sprachen unter anderem noch der frühere Grünen-Chef Cem Özdemir sowie Bayerns FDP-Spitzenkandidat Martin Hagen. Einzig die Linke verzichtet wie jedes Jahr auf ihre Teilnahme. Die Landtagswahl in Bayern findet am 14. Oktober statt.