Nach dem Rücktritt von Stephan Mayer hat CSU-Parteichef Markus Söder dessen Nachfolger vorgestellt: Martin Huber heißt der neue CSU-Generalsekretär.

Der bayerische Landtagsabgeordnete Martin Huber wird neuer Generalsekretär der CSU. Der 44-Jährige übernimmt damit die Nachfolge des zurückgetretenen Stephan Mayer, wie die Partei am Freitag in München mitteilte. Der Parteichef und bayerische Ministerpräsident Markus Söder stellte ihn demnach am Vormittag im CSU-Vorstand vor.

Die Kür von Martin Huber begründet Söder damit, nun stark "auf die Bayern-Karte" setzen zu wollen. Es sei gut, wenn der Generalsekretär aus der Landtagsfraktion komme, sagte Söder mit Blick auf die Landtagswahl im Herbst 2023 am Freitag. "Er brennt, er will das", sagte er über Huber. "Ich vertraue dir zu 100 Prozent, ich traue dir das auch zu." Huber sprach von einer großen Ehre und einer großen Aufgabe. Der CSU-Vorstand hatte Söders Personalvorschlag zuvor einstimmig begrüßt. Auch im bayerischen Kabinett hätte es nach Worten Söders geeignete Kandidatinnen und Kandidaten gegeben. Er habe aber nun keine Lücke im Kabinett reißen wollen.

Martin Huber arbeitet am CSU-Grundsatzprogramm mit

Huber sitzt seit 2013 im bayerischen Landtag und wurde vor kurzem damit beauftragt, das neue Grundsatzprogramm der CSU bis 2023 zu erarbeiten. Der 44-Jährige studierte politische Wissenschaft sowie Wirtschafts- und Sozialgeschichte in München. Huber hatte bereits mehrere Funktionen unter anderem in der Öffentlichkeitsarbeit inne, er war von 2008 bis 2013 zudem persönlicher Referent des damaligen CSU-Parteivorsitzenden Horst Seehofer.

Mayer war am Dienstagabend offiziell aus "gesundheitlichen Gründen" zurückgetreten. Vorausgegangen war allerdings ein offenbar eskalierter Streit um das Privatleben Mayers, bei dem dieser einen Journalisten bedroht haben soll.