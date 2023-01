Warum in der Soli-Debatte jetzt die Gegner den Ton angeben

von Laura Eßlinger Der Bundesfinanzhof verhandelt über den Soli. Bis vor Kurzem verteidigte das Finanzministerium ihn als verfassungsgemäß. Jetzt geben in der Debatte endgültig die Soli-Gegner den Ton an.

Dieser Artikel ist eine Übernahme von Capital+, dem digitalen Premium-Angebot von Capital. Für Sie als stern PLUS Abonnenten ist er exklusiv hier bis zum 26.01.2023 abrufbar. Danach wird er wieder ausschließlich für Capital+-Abonnenten zu lesen sein unter www.capital.de/plus

Der Bundesfinanzhof (BFH) als Deutschlands oberstes Finanzgericht hat über den Solidaritätszuschlag zu entscheiden: Ist die Steuerabgabe noch verfassungsgemäß oder nicht? Um diese Frage geht es in dem Streit (Az. IX R 15/20), der sich in den vergangenen Tagen auf ungewöhnliche Weise zuspitzte – und wohl erst in Karlsruhe vor dem Bundesverfassungsgericht final entschieden werden wird.