In der Schlussphase der Sondierungen für eine Regierungsbildung hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier CDU, CSU und SPD an ihre Verantwortung erinnert. Sie seien nicht nur ihren Parteien und der eigenen politischen Zukunft verpflichtet, sondern hätten auch große Verantwortung für Europa und die internationale Politik, sagte das Staatsoberhaupt.

Die Unterhändler der drei Parteien mussten in ihrer voraussichtlich letzten Sondierungsrunde noch "dicke Brocken" bei den Themen Steuer und Finanzen sowie Migration und Flüchtlingsnachzug, Arbeitsmarkt, Gesundheit, Pflege, Renten und Europa aus dem Weg räumen.

Die Ereignisse im stern-Ticker.

+++ 5.50 Uhr: Weiter keine Ergebnisse +++

Die Parteispitzen ringen immer noch um einen Kompromiss. Um 4.40 Uhr verließen zuletzt mehrere CSU-Spitzenverhandler das Willy-Brandt-Haus. Innenexperte Stephan Mayer sagte gegenüber der "Bild"-Zeitung: "Es wird noch ein bisschen dauern." Ob die Gespräche aktuelle laufen oder pausieren - und wann es eine Entscheidung gibt, bleibt also unklar. Streitpunkte sollen weiter die Themen Steuern und Migration sein.

+++ 1.59 Uhr: Sechser-Runde soll in Kürze weitergehen +++

Nach Informationen der "Bild" soll die Sechser-Runde der Partei- und Fraktionsvorsitzenden in Kürze wieder zusammenkommen. Eine Entscheidung dürfte sich noch ziehen.

+++ 1.21 Uhr: Groko-Verhandlungen festgefahren - Scheitern scheint möglich +++

Nach "Bild"-Informationen sind die Sicherheitsmaßnahmen bereits bis 4 Uhr nachts verlängert worden. Die Gespräche seien festgefahren. Besonders in den großen Streitpunkten Steuern und Migration seien Union und SPD noch sehr weit voneinander entfernt. Ein Scheitern scheint möglich.

+++ 23.30 Uhr: Vertagung offenbar keine Option +++

Eine Unterbrechung der Sondierungsgespräche zwischen Union und SPD ist trotz schwieriger Verhandlungen offenbar keine Option. Die Gespräche könnten noch "ewig" dauern, hieß es aus Teilnehmerkreisen. Mit einer Vertagung sei aber eher nicht zu rechnen.

+++ 21.49 Uhr: Medienberichte: Union kommt zusammen +++

Medienberichten zufolge besprechen sich Union und SPD aktuell noch einmal getrennt voneinander.

+++ 21.10 Uhr: Sondierungs-Endspurt: Zähes Ringen um Finanzen und Migration +++

Es hat sich noch keine Gesamteinigung abgezeichnet. Insbesondere die Finanz- sowie die Migrations- und Flüchtlingsthemen seien nach wie vor ungelöst, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur in Berlin. Alles sei im Fluss, es gebe in Einzelpunkten auch Fortschritte. Zugleich hieß es aber einschränkend, erst am Schluss der Verhandlungen werde endgültig über ein Gesamtpaket entschieden. Selbst eine Vertagung der Gespräche wurde am Abend nicht ausgeschlossen.

Nach diesen Informationen wurde stundenlang um die Finanzierung verschiedener kostspieliger Projekte in der Steuer-, Sozial- und Gesundheitspolitik gerungen. Nachdem immer wieder ein finanzieller Spielraum von 45 Milliarden Euro für eine künftige Regierung genannt worden war, summierten sich die Kosten für die in den Arbeitsgruppen ausgearbeiteten Einzelvorhaben noch am Morgen auf gut das Doppelte.

+++ 17 Uhr: Jusos wollen Widerstand gegen GroKo mobilisieren +++

Die Jusos wollen nach Abschluss der Sondierungen von Union und SPD Widerstand gegen eine Neuauflage der großen Koalition mobilisieren. Juso-Chef Kevin Kühnert will dafür unter anderem durch mehrere SPD-Landesverbände touren. "Ich werde ab Samstag, bis zum Parteitag mehrere Delegiertenversammlungen besuchen, unter anderem in Sachsen-Anhalt, Niedersachsen und Berlin", sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

+++ 12.18 Uhr: Union und SPD wollen nationale Nutztierhaltungsstrategie einführen +++

Union und SPD wollen im Falle einer erneuten großen Koalition eine "nationale Nutztierhaltungsstrategie" einführen. Damit solle der Tier- und Umweltschutz genauso beachtet werden wie die Qualität bei der Produktion und Marktorientierung, heißt es in einem der Nachrichtenagentur AFP vorliegenden Papier der Sondierungsgruppe zu den Themen Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Verbraucher sollen zudem erkennen, welche Hersteller tierischer Lebensmittel über die gesetzlichen Vorgaben der Haltung hinausgehen. Dazu wollen Union und SPD ein Tierwohllabel einführen.

+++ 10.09 Uhr: Saarländische Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer bei Unfall verletzt +++

Die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer ( CDU) ist bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Der Dienstwagen der CDU-Politikerin fuhr am frühen Morgen gegen 04.30 Uhr auf der Autobahn 10 bei Potsdam auf einen Lastwagen auf, wie ein Sprecher des Potsdamer Polizeipräsidiums sagte. Kramp-Karrenbauer und drei weitere Insassen ihres Wagens wurden dem Sprecher zufolge leicht verletzt. Medienberichten zufolge war Kramp-Karrenbauer auf dem Weg nach Berlin, um an den Sondierungsgesprächen von Union und SPD teilzunehmen.