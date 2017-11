Die Sondierungsgespräche in Berlin sind beim Thema Verkehr festgefahren. Das sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt am Dienstag Abend: "Es gibt keine Annäherung im Bereich Mobilität und Verkehr, es wird sehr, sehr schwer. Es gibt substanzielle Unterschiede bei der zukünftigen Mobilität. die Grünen argumentieren mit Einschränkungen und Verboten im Bereich der Mobilität. Ich sehe aktuell nicht, wie das einfach aufzulösen ist. Da ist noch ein ganz schwerer Brocken abzuarbeiten. Es liegt ein Paket von Forderungen der Grünen auf dem Tisch, die nicht erfüllbar sind. Die allesamt mit Einschränkungen im Bereich der Mobilität zu tun haben. Und auf so einer Basis kann es in der Verkehrspolitik zu keiner Vereinbarung kommen."