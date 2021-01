Sehen Sie im Video: Spahn über aktuelle Corona-Entwicklung – "Die Zahlen sind ermutigend"









Jens Spahn (CDU), Bundesgesundheitsminister: "Zuerst einmal: Die Zahlen der letzten Tage sind ermutigend. Wir sehen den Trend klar nach unten. Erstmal ein großes Dankeschön an die vielen Bürgerinnen und Bürger, die zum Teil unter harten Einschränkungen mithelfen, mitwirken daran, dass das gelungen ist, dass wir jetzt erstmalig auch wieder die Zahlen, die auch Werte etwa auf den Intensivstationen aus Oktober sehen. Das reicht noch nicht, aber die Richtung stimmt. Das ist erst einmal Anlass für Zuversicht. Zur Frage eines Bund-Länder-Gipfels: Zuerst einmal finde ich wichtig, dass wir miteinander reden über die Lage, in der wir sind, über das, was geht und das, wo wir hin wollen. Das erscheint mir einfach deswegen notwendig, weil es auf Dauer nicht gut funktionieren kann, wenn Bund, Länder, Europäische Union, die Hersteller von Impfstoffen ständig in der öffentlichen Debatte, eher in der Diskussion, in der strittigen, wahrgenommen werden und nicht im gemeinsamen Agieren. Ich finde es sehr wichtig, dass auch die Impfstoff-Hersteller mit dabei sind, die einfach nochmal erläutern. Wir wissen das ja im Bundesministerium für Gesundheit aus dem täglichen Kontakt seit Monaten, aber ich denke, es ist wichtig, es einfach auch nochmal in einer solchen Runde miteinander zu erörtern und zu erläutern, wo wir stehen bei der Impfstoffproduktion in Deutschland und Europa, auch deutlich zu machen und einfach mal aufzuzeigen, wie komplex Impfstoffproduktion ist. Das ist das Komplexeste, Anspruchsvollste, was es gibt im Medizinbereich. Warum? Weil es um Produkte geht, die millionenfach, -zig millionenfach gesunden Menschen verimpft werden, injiziert werden. Und gerade dabei muss natürlich höchster Qualitätsstandard gelten

