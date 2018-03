+++ 8.56 Uhr: Svenja Schulze könnte Umweltministerium übernehmen +++

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wird Svenja Svenja Schulze, bislang Generalsekretärin der nordrhein-westfälischen SPD, das Umweltministerium übernehmen. Das berichten unter anderem "Spiegel Online" und "Tagesspiegel". Sie wäre damit die Nachfolgerin von Barbara Hendricks (SPD), die am Donnerstag - neben Sigmar Gabriel - ihr Ausscheiden aus der neuen Bundesregierung bekannt gegeben hat.

+++ 8.30 Uhr: Medienberichte: Katarina Barley scheint als Justizministerin gesetzt +++

Wie der "Tagesspiegel" berichtet, soll die bisherige Familienministerin Katarina Barley neue Justizministerin werden. Das berichtet nun auch "Spiegel Online".

+++ 8.30 Uhr: Medienberichte: SPD-Politiker Hubertus Heil wird Bundesarbeitsminister +++

Um 10.00 Uhr will die SPD-Spitze die Besetzung ihrer sechs Ministerposten offiziell verkünden. Nun wurde offenbar ein nächster Name durchgestochen: Hubertus Heil soll Bundesarbeitsminister werden. Das berichten "Welt" und "Tagesspiegel" unter Berufung auf Parteikreise.

Der "Tagesspiegel" will darüber hinaus erfahren haben, dass die Generalsekretärin Svenja Schulze das Umweltministerium übernehmen und die bisherige Familienministerin Katarina Barley neue Justizministerin werden soll.

+++ 8.29 Uhr: SPD stellt Ministerliste für neue Große Koalition vor - der Ablauf +++

Die SPD-Spitze will die Besetzung ihrer sechs Ministerposten in der erneuten großen Koalition offiziell beschließen und der Öffentlichkeit präsentieren (10.00 Uhr). Zunächst wird das Präsidium tagen, anschließend der 45 Mitglieder zählende Vorstand.

+++ 5.19 Uhr: Erste Personalien durchgesickert - heftige Debatten hinter den Kulissen +++

Das Durchsickern erster Personalien stößt einigen im SPD-Vorstand übel auf. Unklar blieb bis zuletzt die Besetzung insbesondere zweier Ressorts. Bereits durchgesickert war, dass der bisherige Hamburger Bürgermeister Olaf Scholz Bundesfinanzminister und Vizekanzler werden soll. Als neuer Außenminister anstelle von Sigmar Gabriel ist Heiko Maas eingeplant. In Vorstandskreisen und hinter den SPD-Kulissen gab es heftige Debatten - Proporzregelungen machten das Ganze zum erbitterten Poker. Ein Posten für jemanden aus dem Osten, sowie je einer für Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen war der Anspruch, dazu drei Frauen, drei Männer.

Katarina Barley könnte das wichtige Arbeits- und Sozialministerium übernehmen, hierfür war aber am Donnerstag auch Hubertus Heil aus Niedersachsen im Gespräch. Bis zuletzt hing diese Besetzung davon ab, wer das Justizministerium übernimmt. Wenn Barley dies tut, könnte Heil oder jemand anderes aus Niedersachsen das wichtige Arbeits- und Sozialministerium übernehmen. Die Besetzung des Justizressorts war bis zuletzt unklar. Gehandelt wurden hierfür neben Barley zuletzt zwei Niedersachsen: Thomas Oppermann und Matthias Miersch - letzterer war zuvor tagelang als Umweltminister im Gespräch, könnte aber wegen Schulze hier nicht zum Zuge kommen. Ferner wird damit gerechnet, dass die frühere nordrhein-westfälische Forschungsministerin Svenja Schulze das Umweltressort leiten soll. Als neue Familienministerin ist die aus Ostdeutschland stammende bisherige Bürgermeisterin von Berlin-Neukölln, Franziska Giffey, eingeplant.

+++ 4.04 Uhr: Tag der Entscheidung für Hamburg - Warten auf Scholz-Worte +++

Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) wird vermutlich seinen Rückzug aus dem Amt und den Wechsel ins Bundeskabinett nach Berlin ankündigen. Scholz tritt als kommissarischer SPD-Vorsitzender gemeinsam mit Fraktionschefin Andrea Nahles in Berlin vor die Presse (10.00 Uhr), um die Ministerliste der Sozialdemokraten bekanntzugeben. Alles andere als die Verkündung, dass der 59-Jährige Finanzminister und Vizekanzler in der vierten Regierung von Angela Merkel (CDU) wird, wäre eine riesige Überraschung. Bislang hat er nicht offiziell bestätigt, dass es ihn von der Elbe an die Spree zieht.

Am Nachmittag wird in Hamburg dann der SPD-Landesvorstand zusammentreten, um über die Auswirkungen der Kabinettsbildung auf die Hansestadt zu beraten. Das Ergebnis will Scholz, der auch SPD-Landesvorsitzender ist, im Anschluss (18.30 Uhr) bekanntgeben. Als Favorit für die Senatsspitze gilt der bisherige Fraktionsvorsitzende Andreas Dressel.