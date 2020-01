Das Bürgerbüro des Bundestagsabgeordneten Karamba Diaby wurde offenbar angegriffen. "Am Mittwochmorgen wurden an meinem Bürgerbüro Einschusslöcher bemerkt", schrieb der SPD-Politiker am Mittwochmittag auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Dazu teilte der 58-Jährige ein Bild, auf dem Einschusslöcher zu sehen sind. Nach Angaben Diabys ermitteln die Polizei und der Staatsschutz.

Die Polizeiinspektion Halle (Saale) wollte sich auf Nachfrage des stern zu dem Vorfall zunächst nicht äußern und verwies auf eine Pressemitteilung, die aktuell in Arbeit sei.

Am Mittwochmorgen wurden an meinem Bürgerbüro Einschusslöcher bemerkt. Eine Büroscheibe mit meinem Konterfei weist mehrere Einschusslöcher auf. Die Polizei und der Staatsschutz ermitteln. pic.twitter.com/NyGXlVQK8Q — Dr. Karamba Diaby (@KarambaDiaby) January 15, 2020

Ein Mitarbeiter Diabys sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Wir haben heute Morgen festgestellt, dass in einer ungefähr drei Meter hohen und vier Meter breiten Scheibe fünf größere Löcher waren."

SPD-Politiker Karamba Diaby: "Physisch bin ich zum Glück noch nicht attackiert worden"

"Meine Mitarbeiter haben fünf Einschüsse an den Scheiben festgestellt und sofort die Polizei alarmiert", wird Diaby von der "Mitteldeutschen Zeitung" (MZ) zitiert. Verbale Angriffe gegen seine Person in sozialen Netzwerken gebe es "immer wieder", so Diaby. "Physisch bin ich zum Glück noch nicht attackiert worden."

Von den jüngsten Ereignissen wolle er sich nicht einschüchtern lassen. "Die Leute, die diese Taten begehen, wollen Angst schüren. Ich werde nach wie vor weiter auf die Straße gehen und auch den Kontakt mit den Menschen suchen", sagte er der Zeitung.

Politiker reagieren geschockt

Zahlreiche Politiker äußerten sich via Twitter zu dem Vorfall. "Ich bin ehrlich geschockt, zu welchen Mitteln feige Kriminelle greifen, um Andersdenkende einzuschüchtern!", schrieb die SPD-Parteivorsitzende Saskia Esken. "Lieber Karamba, du und dein Team habt uns an eurer Seite!", so Co-Parteivorsitzender Norbert Walter-Borjans. Bundesaußenminister Heiko Maas bezeichnete den Vorfall als "widerlich und feige".

Mehr in Kürze.

Quellen: "Mitteldeutsche Zeitung", Twitter, Polizeiinspektion Halle (Saale), mit Material der Nachrichtenagentur DPA