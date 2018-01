Für oder gegen Koalitionsverhandlungen mit der Union - in der SPD wird diese Frage, über die am Sonntag ein Sonderparteitag abstimmen soll, weiterhin heiß diskutiert. Der stellvertretende Parteivorsitzende Torsten Schäfer-Gümbel warb am Donnerstagabend auf einer Kreiskonferenz der SPD in Erzhausen für Koalitionsverhandlungen mit der Union. "Bei allem Bauchgrummeln, das ich selber habe, dass ich kein Freund Großer Koalitionen bin, ist landläufig bekannt, wäre ich sehr dafür, dass wir diesen Weg gehen. Auch weil ich glaube, dass der notwendige Erneuerungsprozess der SPD nicht abhängig davon ist, ob wir regieren oder in der Opposition sind. Wenn die SPD nicht mehr in der Lage ist, in Regierungs- oder Oppositionsrolle sich zu erneuern, dann sind unsere Probleme schon deutlich größer als manche von uns erwarten." Auf dem Parteitag rechne Schäfer-Gümbel mit einem knappen Ergebnis. Vermutlich sei es für diese Partei charakteristisch, dass wichtige Fragen eben auch hart diskutiert würden. "Die Stimmung der SPD ist genauso kontrovers und emotional wie in allen anderen Organisationen der SPD. Wir werden am Ende eine rationale Entscheidung treffen müssen, die niemanden kalt lässt, die vor allem alle auch beschäftigen und die am Ende keine Veranstaltung ist, in der man mit 100 zu Null entscheidet, sondern die eine Abwägung von sehr unterschiedlichen Argumenten ist. Diese Debatte nehmen wir sehr ernst, und bisher in der SPD in Hessen auch in sehr respektvoller Art und Weise miteinander geführt wurde." Das Meinungsforschungsinstitut Forsa hat in den vergangen Monaten unterschiedliche Aspekte im Zusammenhang mit der Beliebtheit der SPD bei den Wählern untersucht. Der Forsa-Politikexperte Peter Matuschek am Freitag in Berlin zu den Ergebnissen: "Nun, ich denke, dass die SPD-Wähler, von denen eine Mehrheit dafür ist, dass man in Koalitionsverhandlungen einsteigt, über 60 Prozent haben uns das erst diese Woche berichtet, dass sie dafür sind, dass die SPD die Verhandlungen aufnimmt, denen ist natürlich auch klar, dass man mit einem Ergebnis von zwanzig komma x Prozent gegenüber der Union, die ja immer noch über 30 Prozent hatte, nun auch nicht alle Forderungen umsetzen kann, die man hatte. Und bei einigen der Themen ist es ja so, dass die SPD zwar meint, dass das Mehrheitsthemen seien, aber dass das von der Mehrheit gar nicht so gesehen wird." Interessant auch die Frage, wie sich denn die Akzeptanz der Partei entwickeln würde, wenn es zu einer Großen Koalition käme: "Ich denke nicht, dass es da einen Automatismus gibt, dass die SPD, wenn sie wieder mitregiert, weiter schrumpft. Denn wir haben ja auch gesehen, 2013 war sie ja vier Jahre in der Opposition und hat auch nur zwei Prozent mehr gewonnen als 2009. Das heißt, sie hat auch da in Opposition nicht regeneriert. Das ist ja auch so ein Glaube, den viele in der SPD scheinbar haben, dass das automatisch zu einer Erneuerung der SPD und mehr Stimmen führt. Das ist, glaube ich, ein Trugschluss. Sondern, die SPD hat nur in der Regierung eigentlich die Chance, ob sie es umsetzt, ist eine andere Frage, aber hat die Chance, sich zu neu zu profilieren, auch zu zeigen, was sie kann und auch vielleicht neue Personen nach vorne zu schieben, die dann auch in Ministerämter kommen." Feststeht zurzeit vor allem eines: Die politisch interessierte Welt schaut gespannt auf die Entscheidung des SPD-Sonderparteitages am Sonntag in Bonn.