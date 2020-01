Michael Müller, der Regierende Bürgermeister und SPD-Landeschef in Berlin, will auf dem Landesparteitag am 16. Mai nicht noch einmal für den SPD-Landesvorsitz kandidieren. Das teilte eine Sprecherin der Berliner SPD am Mittwoch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

Zuvor hatten mehrere Medien berichtet, darunter der "Tagesspiegel" und der RBB, dass Müller zugunsten von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey verzichten wolle. Laut "Tagesspiegel" strebe er ein Bundestagsmandat an. Die SPD-Sprecherin kündigte an, zu Müllers Verzicht sei am Mittwochnachmittag eine Pressekonferenz geplant.

Giffey nächste SPD-Bürgermeisterin in Berlin?

Nach Informationen von "Tagesspiegel" und RBB wolle sich Giffey als Landesvorsitzende zur Wahl stellen, offenbar in einer Doppelspitze – den Berichten zufolge soll der Berliner Landesverband der Sozialdemokraten künftig von einer solchen geführt werden. Co-Vorsitzender könnte demnach der SPD-Fraktionschef im Abgeordnetenhaus, Raed Saleh, werden.

Müller ist seit 2016 Landesvorsitzender der Berliner SPD. Laut RBB will er Regierender Bürgermeister bleiben. Der "Tagesspiegel" berichtete dagegen, Giffey solle auch das Amt der Regierenden Bürgermeisterin übernehmen, womöglich sogar noch vor Ende der laufenden Legislaturperiode. Die nächste Abgeordnetenhauswahl findet regulär im Herbst 2021 statt.

Die Familienministerin war früher Bürgermeisterin des Stadtbezirks Neukölln. Seit längerem wird über die Möglichkeit spekuliert, dass sie bei der Wahl 2021 als Spitzenkandidatin für den Posten des Regierenden Bürgermeisters antreten könnte.