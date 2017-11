SPD-Chef Martin Schulz am Montag in Berlin nach einem Treffen des Parteivorstands: "Ich glaube jedem Mitglied des Parteivorstandes ist klar, dass die Sozialdemokratische Partei Deutschlands in keiner einfachen Situation ist. Niemand kann heute schon sagen, zu welchen Ergebnissen das Gespräch am kommenden Donnerstag führen wird. Eines aber ist sicher: Sollten das Treffen am Donnerstag und denkbare weitere Termine, die diesem Gespräch beim Bundespräsidenten folgen könnten, so intensiv mit Forderungen und Ultimaten begleitet werden, wie das bei den Sondierungsgesprächen für die sogenannte Jamaika-Koalition der Fall war, dann wird das, was vor uns liegt, sicher schwierig." (...) "Sollten die Gespräche dazu führen, dass wir uns, in welcher Form auch immer, an einer Regierungsbildung beteiligen, werden die Mitglieder unserer Partei darüber abstimmen."