Als eine der am schwersten vom Coronavirus betroffenen Regionen in Bayern zählt der Landkreis Miesbach. Nach Angaben des Landrates wurden hier 301 Personen positiv auf das Virus getestet, der Landkreis hat bereits ein Todesopfer zu beklagen. Bewohner schildern die Lage: „Ich will mal sagen, wir sind Rentner, wir versuchen, das Beste draus zu machen, wie es gerade ist. Beschränken uns gerade, nur kurz an der frischen Luft zu kommen, um mal in die Apotheke zu gehen.“ „Das wird eine schwierige Zeit, jetzt, bis es vorbei ist. Man muss Geduld haben. Wahrscheinlich die nächsten 15 Tage, drei Wochen, bevor alles besser wird. Ich habe die Hoffnung.“ Anfang März kam des Corona-Virus nach Miesbach. Infiziert waren ein Mann und ein Kind, die mit einer 12-köpfigen Reisegruppe in Südtirol beim Skifahren waren. Anschließende Tests ergaben, dass auch noch weitere Personen innerhalb der Reisegruppe sich mit dem Virus angesteckt hatten. Seitdem ist die Zahl der Infizierten stetig gestiegen. Am Montag waren es 288, am Dienstag schon 301. Hunderte Testergebnisse stehen noch aus. In dem Landkreis im Süden des bayrischen Regierungsbezirkes Oberbayern, etwa eine Autostunde von München entfernt, leben rund 98.000 Menschen. Touristen-Attraktionen wie der Tegernsee und Schliersee sowie zahlreiche Gipfel, lockten jedes Jahr zahlreiche Besucher in die Region. Doch hier gilt vorerst, wie in ganz Deutschland auch, eine weitreichende Ausgangsbeschränkung.