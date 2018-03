Über fünf Monate nach der Bundestagswahl steht einer neuen großen Koalition nichts mehr im Wege. Die SPD-Mitglieder haben den Koalitionsvertrag mit der Union gebilligt, über 66 Prozent der Stimmen im Mitgliedervotum entfielen auf ein "Ja" zur GroKo. Der kommissarische SPD-Parteichef Olaf Scholz am Morgen in Berlin. "Die Mitglieder der SPD haben der Parteiführung jetzt mitgeteilt, dass wir in die Regierung eintreten sollen. Und wir haben jetzt den Auftrag, das Kabinett zusammen zu stellen. Dafür werden wir uns in dieser Woche die Zeit nehmen, die wir dazu brauchen. Fest steht: Es sind sechs Ministerinnen und Minister. Es werden drei Frauen und drei Männer sein. Und es werden einige sein, die schon dabei sind und einige, die neu dazukommen. Und das schafft uns jetzt die Kraft die wir brauchen, um als Partei in der Regierung voranzukommen und unser Land auf den richtigen Weg zu bringen. Und es gibt uns die Kraft für den Prozess der Erneuerung, den wir jetzt angestoßen haben." CDU und CSU haben bereits zugestimmt. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird somit voraussichtlich Mitte März im Bundestag mit den Stimmen von Union und SPD erneut zur Regierungschefin gewählt.