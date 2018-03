Nachdem die SPD-Mitglieder für GroKo und Koalitionsvertrag gestimmt haben, sagt Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU): "Es ist jetzt gut und wichtig, dass es in ein paar Tagen auch losgeht. Denn wir haben ja im Grunde mit unserem Koalitionsvertrag ein Buch voll mit Aufträgen und Aufgaben, die wir umzusetzen haben. Und zwar im Blick auf die Menschen in Deutschland, die mit Recht jetzt auf eine handlungsfähige Regierung warten. Fast sechs Monate nach dem Wahltag haben sie einen Anspruch darauf, dass jetzt auch etwas geschieht. Und vor allen Dingen das umgesetzt wird, was wir uns vorgenommen haben. (...) Und wir sehen an dem was wir jeden Tag hören auch ganz genau, dass Europa gefragt ist. Und da ist eine starke Stimme Deutschlands, gemeinsam mit Frankreich und anderen Mitgliedstaaten gefragt, wenn es um die Frage der internationalen Handelspolitik zum Beispiel ganz aktuell geht. Davon hängen viele Arbeitsplätze bei uns ab. Wenn es um die Frage der Offenheit des Wettbewerbs mit China geht. Wenn es um Fragen ganz bewusst von Krieg und Frieden geht, die Bedingungen und die Situationen, die wir in Syrien sehen, schreckt uns jeden Tag auf. Das heißt, es wird wichtig sein, dass wir schnell als Regierung auch mit dem Arbeiten beginnen und als mögliche Bundeskanzlerin, ich hoffe, dass ich gewählt werde, kann ich dann und will ich dann auch meine ganze Kraft einbringen, damit diese Regierung gut für die Menschen in Deutschland arbeitet. Herzlichen Dank."