Nachdem die SPD am Freitag Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans als neue Vorsitzende gewählt hat, geht der Bundesparteitag in Berlin heute in die zweite Runde. Neben weiteren Vorstandswahlen stehen zudem Antragsberatungen und Beschlüsse auf dem Programm.

Der stern hält Sie in diesem ständig aktualisierten Ticker über die neuesten Entwicklungen aus dem Laufenden:

+++ 8.05 Uhr: Hubertus Heil: "Ich will keinen Stillstand in dieser Koalition" +++

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will in der großen Koalition eine Reform des Hartz-IV-Systems erreichen. An diesem Samstag wolle der SPD-Parteitag in Berlin die Positionen der Sozialdemokraten zur Weiterentwicklung des Sozialstaats festlegen, sagte Heil. "Wir werden mit dem Koalitionspartner über diese Positionen reden. Ich will mal wissen, was die Union für eigene Vorstellungen hat." Er sagte: "Ich will keinen Stillstand in dieser Koalition. Wir haben eine ganze Menge vor." Deutschland könne sich keinen Stillstand leisten. Das Wichtigste, was in den nächsten Jahren zu bewältigen sei, sei der Wandel der Arbeitsgesellschaft durch den technologischen Wandel. "Die wichtigste Aufgabe, die wir zu bewältigen haben, ist, dass die Beschäftigten von heute die Arbeit von morgen machen."