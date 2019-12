Nachdem die SPD am Freitag Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans als neue Vorsitzende gewählt hat, geht der Bundesparteitag in Berlin heute in die zweite Runde. Neben weiteren Vorstandswahlen stehen zudem Antragsberatungen und Beschlüsse auf dem Programm.

Der stern hält Sie in diesem ständig aktualisierten Ticker über die neuesten Entwicklungen aus dem Laufenden:

15.43 Uhr: SPD für Kindergrundsicherung von 250 Euro

12.40 Uhr: Maas scheitert in erstem Wahlgang bei SPD-Vorstandswahl

11.30 Uhr: SPD rutscht nach Entscheidung für neue Parteispitze in Umfrage ab

10.15 Uhr: Michael Müller wirbt für mehr Risiko

8.05 Uhr: Hubertus Heil: "Ich will keinen Stillstand in dieser Koalition"

+++ 15.43 Uhr: Kindergrundsicherung soll bei mindestens 250 Euro für jedes Kind liegen +++

Für jedes Kind in Deutschland soll der Staat nach dem Willen der SPD künftig ein neues Kindergeld von mindestens 250 Euro bezahlen. Der SPD-Parteitag beschloss dazu in Berlin einstimmig das Konzept einer Kindergrundsicherung. Die SPD will damit das Dickicht der verschiedenen Familienleistungen wie Kindergeld, Kinderzuschlag, Hartz IV für Kinder und Teilhabeleistungen bündeln. Alle sollen 250 Euro pro Kind und Monat erhalten. Bei Familien mit geringem Einkommen soll das Kindergeld auf bis zu 400 Euro für Kinder bis 6 Jahren, 458 Euro für 6- bis 13-Jährige und 478 Euro für Jugendliche ab 14 anwachsen können. Vom neuen Kindergeld sollen monatlich 30 Euro auf ein Teilhabekonto in Form einer Kinderkarte fließen. Nutzen können soll man das für gebührenpflichtige Angebote wie Sportvereine, Schwimmbäder oder Musikschulen.

+++ 13.03 Uhr: Stegner und Müller künftig nicht mehr im Parteivorstand +++

Der bisherige Parteivize Ralf Stegner und Berlins Bürgermeister Michael Müller sitzen künftig nicht mehr im Bundesvorstand der SPD. Beide fielen auf dem Parteitag am Samstag in Berlin im ersten Wahlgang durch und traten für den zweiten Wahlgang nicht mehr an. Als sie dies verkündeten, ging jeweils ein Raunen durch den Saal. Stegner, der anfangs auch ins Rennen um den SPD-Vorsitz gegangen war, hat nach der Entscheidung künftig kein Parteiamt mehr inne.

+++ 12.40 Uhr: Maas scheitert in erstem Wahlgang bei SPD-Vorstandswahl +++

Außenminister Heiko Maas ist im ersten Wahlgang bei der Wahl des SPD-Vorstands gescheitert. Er erhielt am Samstag auf dem Parteitag in Berlin 227 Delegiertenstimmen - 290 hätte er gebraucht. Bei der Verkündung seines Ergebnisses ging ein Raunen durch den Saal. Auch andere hochrangige Sozialdemokraten scheiterten im ersten Versuch. Beim zweiten Anlauf schaffte es Maas dann doch mit deutlicher Mehrheit ins Führungsgremium.

Gewählt wurden: Doris Ahnen (392 Stimmen), die weitgehend unbekannte Bielefelder Bundestagsabgeordnete Wiebke Esdar vom linken Parteiflügel (356), Franziska Giffey (327), Kerstin Griese (392), Uli Grötsch aus Bayern (326), Michael Miersch (404), Boris Pistorius (340), Staatssekretär Michael Roth (308), Sarah Ryglewski, parlamentarische Staatssekretärin bei Olaf Scholz (292), Dagmar Schmidt (308), Svenja Schulze (313), Alexander Schweitzer (301), Ex-Juso-Chefin Johanna Ueckermann (361) und Dietmar Woidke (346). Zwar haben vor allem Linke sehr gut abgeschnitten, aber die Mehrheit der Gewählten zählt eher zu den Befürwortern einer Fortsetzung der Großen Koalition.





+++ 11.30 Uhr: SPD rutscht nach Entscheidung für neue Parteispitze in Umfrage ab +++

Nach der Mitgliederentscheidung über die neue SPD-Spitze hat die Partei einer Umfrage zufolge an Rückhalt verloren. Die SPD sank im RTL/n-tv-"Trendbarometer" gegenüber der Vorwoche um drei Prozentpunkte auf 11 Prozent und liegt damit hinter der AfD auf dem vierten Platz. Nach den am Samstag veröffentlichten Umfrageergebnissen konnte die Union um einen Punkt zulegen und könnte demnach mit 28 Prozent rechnen, wenn der Bundestag jetzt neu gewählt würde.

Die Grünen halten sich in der Befragung des Meinungsforschungsinstituts Forsa bei 22 Prozent klar auf Platz zwei, mit deutlichem Abstand gefolgt von der AfD mit 14 Prozent (plus ein Punkt). Die FDP legt einen Punkt zu und kommt auf neun Prozent, die Linke bleibt unverändert bei 8 Prozent. 24 Prozent sind der Umfrage zufolge derzeit unentschlossen oder würden nicht wählen.

+++ 10.15 Uhr: Michael Müller wirbt für mehr Risiko +++

Berlins Regierungschef Michael Müller (SPD) hat seine Partei zu mehr Mut und Risikobereitschaft aufgefordert. "Wenn Zeiten sich ändern, müssen wir doch in der SPD auch die Kraft haben, mal neue Antworten zu geben und einen neuen Weg zu beschreiten", sagte er am Samstag zum Auftakt des zweiten Tags des SPD-Parteitags in Berlin.

Die SPD müsse auch mal ein Risiko eingehen und bereit sein, etwas zu wagen. Als Beispiel nannte Müller die Einführung eines Mietenstopps in Berlin, wo die Mieten fünf Jahre lang eingefroren werden sollten, "um den Berlinern eine Atempause zu verschaffen". Auch gebührenfreie Bildung von der Kita bis zur Uni leiste sich Berlin trotz hoher Schulden - "weil es wichtig ist".

+++ 8.05 Uhr: Hubertus Heil: "Ich will keinen Stillstand in dieser Koalition" +++

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will in der großen Koalition eine Reform des Hartz-IV-Systems erreichen. An diesem Samstag wolle der SPD-Parteitag in Berlin die Positionen der Sozialdemokraten zur Weiterentwicklung des Sozialstaats festlegen, sagte Heil. "Wir werden mit dem Koalitionspartner über diese Positionen reden. Ich will mal wissen, was die Union für eigene Vorstellungen hat." Er sagte: "Ich will keinen Stillstand in dieser Koalition. Wir haben eine ganze Menge vor." Deutschland könne sich keinen Stillstand leisten. Das Wichtigste, was in den nächsten Jahren zu bewältigen sei, sei der Wandel der Arbeitsgesellschaft durch den technologischen Wandel. "Die wichtigste Aufgabe, die wir zu bewältigen haben, ist, dass die Beschäftigten von heute die Arbeit von morgen machen."