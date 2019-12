Eine erste, kurze Zwischenbilanz von vor Ort: Viele Danksagungen, Umarmungen, und Leidenschaft - die SPD-Spitze hat in ihren Redebeiträgen vor allem Geschlossenheit demonstriert und die Einigkeit und Solidarität der Genossinnen und Genossen beschworen. Malu Dreyer, noch kommissarische Parteivorsitzende, feierte in ihrer Eröffnungsrede eine "großartige Partei". Es sei ihr eine Ehre gewesen, diese Partei vorübergehend zu führen. Lars Klingbeil, der heute als Generalsekretär wiedergewählt werden will, wünschte sich in seinem Rechenschaftsbericht eine "starke" SPD, die nun "Teamgeist" zeigen soll. Rolf Mützenich, Vorsitzender der Bundestagsfraktion, lobte Vizekanzler Olaf Scholz - dieser habe "unermüdlichen Einsatz" gezeigt. "Ohne Olaf wäre die Grundrente nicht möglich gewesen", sagte Mützenich weiter. Scholz, unterlegen beim SPD-Mitgliedervotum um den Parteivorsitz, lächelte sein typisches Scholz-Lächeln: verhalten bis nordisch-unterkühlt.