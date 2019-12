Die SPD geht mit einer Doppelspitze in neue Verhandlungen mit der Union. Der Parteitag wählte am Freitag in Berlin Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans mit breiter Mehrheit als neue Vorsitzende. Zugleich erteilten die Delegierten der neuer Führungsspitze den Auftrag, mit der Union über Korrekturen an der Regierungsarbeit zu verhandeln. Einen direkten Ausstieg aus der Großen Koalition lehnte der Parteitag hingegen ab.

Für Walter-Borjans stimmten am Freitag 89,2 Prozent der Delegierten, Eskens Ergebnis fiel mit 75,9 Prozent deutlich schwächer auf. Die beiden hatten sich zuvor in einer Mitgliederbefragung durchgesetzt. Erstmals führen nun ein Mann und eine Frau gemeinsam die SPD. Kevin Kühnert wurde neben Hubertus Heil, Klara Geywitz, und Anke Rehlinger zum Parteivize gewählt. Im Liveblog können sie nachlesen, wie der Parteitag ablief.