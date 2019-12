Aufbruch, Erneuerung - das sind die Schlagworte der SPD in diesen für die Partei durchaus turbulenten Zeiten. Meine Kollegin Ellen Ivits (Grüße!) schrieb es schon: "In die neue Zeit", so lautet das Motto für diesen Bundesparteitag. Auch Dreyer hat die Losung nochmals beschworen. Der man hier, am und im CityCube Berlin, kaum entkommen kann: Die Partei hat es demonstrativ plakatiert - sogar an der S-Bahn-Station hier. Dieses Motiv findet sich vor dem Eingang des Messegeländes: