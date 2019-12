Anders als Kühnert, der viel von Individualität, Visionen und blauen, stinkenden Socken (AfD) gesprochen hat, hält die fünfte Kandidatin, Anke Rehlinger aus dem Saarland, in erster Linie eine wirtschaftschaftspolitische Rede mit konkreten, politischen Zielen. Sie plädiert mit viel Verve für das Ende der schwarzen Null. Und mit Blick auf die Wahlergebnisse im Osten für gleiche Lebensverhältnisse. Sie will in diesem Sinne einen "starken Staat", der sich um seine Bürger kümmert: Medizinische Versorgung, eine starke Polizei etc.