Stephan Grüger kündigt an, Wasser in den Wein zu gießen. Er warnt vor indirekten Steuern wie der CO2-Steuer, weil die am Ende immer von den Arbeitnehmern gezahlt würden. Man sollte besser die Energiewende vorantreiben, denn die schaffe die Arbeitsplätze. Durch das Ausbremsen der Energiewende durch die Union seien sogar Arbeitsplätze wieder verloren gegangen.

Nun spricht er über die Rente. Er fordert im Namen der Menschen "an den Werkstoren" eine Anhebung des Rentenniveaus. Die SPD müsse wieder erkennbar die Partei des sozialen Aufstiegs werden.