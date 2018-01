12.34 Uhr: Zwar gebe es mit Blick auf eine große Koalition unterschiedliche Auffassungen, so der SPD-Chef. Was aber alle verbinde, sei, "dass es um die Würde und um die Stärke unserer großartigen Partei geht". Dabei wandte er sich direkt an die Jungsozialisten in der SPD, die einer neuen "GroKo" besonders ablehnend gegenüberstehen. Unter keinen Umständen in eine Regierung gehen? - "Das ist nicht mein Weg, das ist nicht meine Haltung, dafür bin ich nicht in die Politik gegangen", sagte dazu Schulz. Die SPD müsse "mindestens ausloten, was an Verbesserungen für die Menschen in Deutschland und Europa erreichbar ist". "Nur eine starke und geschlossene SPD kann unser Land, kann Europa stark machen", betonte der SPD-Chef.