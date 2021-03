Sehen Sie im Video: Ministerpräsidentin Malu Dreyer führt bei Umfragen in Rheinland-Pfalz.









Im Endspurt des Landtagswahlkampfs in Rheinland-Pfalz vor der Wahl am Sonntag setzt die regierende SPD weiter stark auf die Popularität ihrer Spitzenkandidatin und Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Die 60-jährige Juristin arbeitet seit acht Jahren als Ministerpräsidentin in Mainz, seit 2016 als klare Wahlsiegerin an der Spitze einer sogenannten „Ampelkoalition" von SPD, FDP und Grünen. Sie zeigt sich zufrieden mit dieser Konstellation: O-TON MALU DREYER,MINISTERPRÄSIDENTIN DES LANDES RHEINLAND-PFALZ UND SPD-SPITZENKANDIDATIN ("Also ich finde, man kann auf unser Landsehr gut schauen, weil die Ampel-Koalition hat wirklich super funktioniert. Also nicht nur, weil wir uns sehr vertraut haben, sondern wir haben uns auch gute Ziele vorgenommen. Und wir haben sie auch reibungslos umgesetzt. Bis zur letzten Minute, wo wir zusammenregieren, wird das auch so sein. Insofern ist es sicherlich auch ein Modell, es ist eine Option, die man hat.") Malu Dreyer könnte auch diesmal wieder das Zugpferd für die SPD hier sein, wie die sehr auf sie als Person zugeschnittenen Wahlplakate zeigen. Ihr Programm für die Zeit nach einer etwaigen Wiederwahl skizziert sie wie folgt: O-TON MINISTERPRÄSIDENTIN MALU DREYER (SPD)ZU DEN WICHTIGSTEN AUFGABEN DER LANDESPOLITIK NACH DER WAHL ("Also ich wünsche mir natürlich am allerstärksten, dass wir die Pandemie gut überstehen und dass wir dann auch stark aus dieser Krise herauskommen. Dann wird es darauf ankommen, die großen Herausforderungen dieser Gesellschaft weiter zu begleiten. Und die heißen nun mal Digitalisierung, sie heißen Klimawandel und das betrifft alle Bereiche unserer Gesellschaft. Die Bildung, das ist ganz offensichtlich geworden inzwischen, da ist das Thema digitales Lernen und Lehre natürlich ein großer, großer Schwerpunkt auch für die Zukunft.") Laut dem aktuellen ZDF-Politbarometer liegt in Rheinland-Pfalz die SPD mit Malu Dreyer vorne mit 33 Prozent. Es folgen die CDU mit 29 Prozent, die Grünen mit elf Prozent, die AfD mit neun Prozent, die FDP mit sieben Prozent und die Linke mit drei Prozent. In dieser Umfrage erreichten „Sonstige" acht Prozent.

