"Arm aber sexy", dieser Ausspruch des ehemaligen Berliner Bürgermeisters Klaus Wowereit gilt offenbar nicht mehr für seine Partei, die SPD. Die Berliner Staatssekretärin Sawsan Chebli - ebenfalls Sozialdemokratin - wird den sozialen Medien gegrillt. Der Grund: Auf einem Foto der 40-Jährigen von 2014 haben Kritiker eine Armbanduhr der Schweizer Edelmarke Rolex entdeckt. Das Bild entstand, nachdem sie Vize-Sprecherin des Auswärtigen Amtes wurde, heute ist Chebli Bevollmächtigte des Landes Berlin beim Bund und Staatssekretärin für Bürgerschaftliches Engagement und Internationales.

Ein User identifizierte die Uhr und fertigte eine Fotomontage an. Dazu schrieb er amüsiert: "Alles was man zum Zustand der deutschen Sozialdemokratie 2018 wissen muss^^"

Tatsächlich handelt es sich nicht gerade um einen Hartz-IV-Chronografen. Die Datejust 36 kostet etwa 7300 Euro – das entspricht 18 Hartz-IV-Regelsätzen. Zumindest wenn es sich um eine echte Rolex und nicht um ein nachgemachtes Urlaubsmitbringsel handelt. Das Thema kochte im Netz schnell hoch. Die kölsche Lebensweisheit "man muss auch gönnen können" spielt dort keine Rolle. Auf Twitter bekämpfen sich Unterstützer und Hater der Uhren-Lady unter den Hashtags #Uhrengate #Rolex.

Wer von Euch Hatern hat mit 12 Geschwistern in 2 Zimmern gewohnt, auf dem Boden geschlafen&gegessen, am Wochenende Holz gehackt, weil Kohle zu teuer war? Wer musste Monate für Holzbuntstifte warten? Mir sagt keiner, was Armut ist. #Rolex — Sawsan Chebli (@SawsanChebli) October 20, 2018

Angefasst schaltete sich Sawsan Chebli ein. "Wer von Euch Hatern hat mit 12 Geschwistern in 2 Zimmern gewohnt, auf dem Boden geschlafen&gegessen, am Wochenende Holz gehackt, weil Kohle zu teuer war? Wer musste Monate für Holzbuntstifte warten? Mir sagt keiner, was Armut ist. #Rolex"

Die Diskussion drehte sich natürlich schnell darum, warum bei Männern derartige Statussymbole nie kritisiert werden. Aber die prallen Zeiten eines Kanzlers Schröders, der gern in Maßanzügen und mit dicken Zigarren posierte, sind in der SPD lange vorbei. Statt des Protz-Kanzlers ist jetzt Bescheidenheit angesagt. Schröders "Jetzt habe ich es geschafft"-Posen haben der Partei auch damals geschadet. Heute hängen der SPD die Agenda 2010 und die verhassten Hartz-IV-Regelungen der SPD wie Mühlsteine um den Hals. Den Ruf, der Vertreter der "kleinen Leute" zu sein, hat die SPD verloren.

Ich würde sie ja sofort verschenken und mit ihr meine Schuhe und Klamotten und überhaupt alles, was ich habe, wenn wir dann allein regierten. https://t.co/W9IJXaJrJa — Sawsan Chebli (@SawsanChebli) October 20, 2018

Chebli legte noch einmal nach: "Ich würde sie ja sofort verschenken und mit ihr meine Schuhe und Klamotten und überhaupt alles, was ich habe, wenn wir dann allein regierten."

Mit diesem Statement zeigt Chebli allerdings auch, dass sie verstanden hat, wo das Problem liegt: Sich als SPD-Politikerin mit einer Uhr fotografieren zu lassen, die sich die meisten Wähler der Partei nicht leisten könne, ist einfach etwas ungeschickt. Der PR-Schaden ist da, da nutzt es wenig, dass diese Uhr im Preis nicht mit einem Mercedes oder Porsche mithalten kann, sondern dass es sich um ein Luxusgut der Opel-Corsa-Preisklasse handelt.

Den ehrenamtlichen Wahlkämpfern ihrer Partei - deren Mitglieder im Volksmund auch gerne mal "Sozen" genannt werden- , die in diesen für die SPD schweren Tagen an Infoständen auf Märkten und in Einkaufszentren stehen, macht die Berliner Rolex der politischen Beamtin das Leben nicht leichter.

Aber warum soll es der SPD anders gehen als der CSU? Der wurde im Wahlkampf von Berlin aus, auch nur Sand ins Getriebe geschüttet.