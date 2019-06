Koalitionsgipfel am Sonntagabend im Kanzleramt in Berlin: Die Bundesregierung hat dabei deutlich gemacht, sie plane die Beratung über die Grundsteuer-Reform noch vor der Sommerpause. Die Koalition aus Union und SPD will demzufolge noch vor der Sommerpause die Reform der Grundsteuer im Bundestag debattieren lassen. Die Koalition habe Einigkeit in allen substanziellen Fragen für die zukünftige Erhebung der Grundsteuer erzielt, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung nach einem Treffen der Koalitionsspitzen von CDU, CSU und SPD, die in der Nacht auf Montag veröffentlicht wurde. Die Koalition strebe dabei an, dass noch vor der parlamentarischen Sommerpause eine erste Lesung in Deutschen Bundestag stattfinde und das Gesetzespaket zur Grundsteuer rechtzeitig verabschiedet werden könne, damit es noch in diesem Jahr in Kraft trete. Die Grundsteuerreform muss bis Ende des Jahres beschlossen werden, damit es bei den Kommunen nicht zu Einnahmeausfällen von knapp 15 Milliarden Euro pro Jahr ab Januar nächsten Jahres kommt. Zuvor hatten die Koalitionsspitzen mehrere Stunden im Kanzleramt getagt. Für die SPD nahmen neben Vizekanzler Olaf Scholz erstmals der kommissarische Fraktionschef Rolf Mützenich sowie die drei kommissarischen Vorsitzenden Malu Dreyer, Thorsten Schäfer-Gümbel und Manuela Schwesig teil.