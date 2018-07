HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Ralf Stegner, stellvertretender SPD-Vorsitzender: "Ich bin nicht sicher, ob es überhaupt jemanden gibt der das versteht. Also ich gehöre jedenfalls nicht zu den Deutern dessen, was sich da zwischen den Schwesterparteien tut. Ich glaube es ist wirklich Zeit, dass wir zurückfinden zu einer professionellen Regierungsarbeit. Dafür steht im Augenblick nur die SPD in der Bundesregierung. SCHNITT. Also es entwickelt sich alles zur Farce. Und ich glaube es ist wichtig, und deswegen haben wir ja heute auch die Führungsgremiensitzung der SPD, dass wir uns zu den europäischen Fragen äußern, dass wir uns nicht mit nationalen Alleingängen befassen, sondern dass wir europäische Politik machen und dass wir unsere Verantwortung wahrnehmen. Das tut die SPD und wir hoffen immer noch, dass die Union dazu zurückfindet. Ob das passiert, das kann ich Ihnen wirklich nicht sagen. Das müssen Sie die Fragen, die in München und sonstwo zusammensitzen