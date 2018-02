Nach dem Verzicht von Martin Schulz auf das Amt des Außenministers ist die SPD-Spitze um eine Neuausrichtung der politischen Debatte bemüht. Mehrere SPD-Politiker hatten zuletzt die Hoffnung geäußert, die Partei möge sich angesichts des anstehenden Mitgliedervotums auf Inhalte konzentrieren. So auch SPD-Vize Thorsten Schäfer-Gümbel am Samstag in Wiesbaden. "Die Parteiführung wird sich sehr zügig zusammensetzen, wird auch alles weitere beraten. Das gilt auch für die Frage des Erneuerungsprozesses in der SPD. Und ich kann allen Beteiligten nur raten, jetzt mal, was Personaldebatten angeht, ein bisschen Funkstille zu halten." Der SPD-Politiker zeigte Verständnis für die Entscheidung von Martin Schulz und verwies auf den von ihm mit ausgehandelten Koalitionsvertrag. "Alleine der Gewinn und der Erfolg beim Bundesfinanzministerium sichert, dass die andere Seite mit ihrem Veto eben nicht mehr blockieren kann, sondern dass wir in der Lage sind, sehr viel konsequenter unsere Politik auch umzusetzen. Und insofern glaube ich, dass all das, was jetzt passiert ist, dazu beiträgt, wieder über den Erfolg bei den Koalitionsverhandlungen zu reden." Was die Zukunft der Partei angeht, so sei er optimistisch. Er verstehe als hessischer Landesvorsitzender viel von Neuanfängen - die politische Kultur, so sagte Schäfer-Gümbel, müsse auch auf Bundesebene in das Zentrum der Anstrengungen rücken.