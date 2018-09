Die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles verteidigt den Kompromiss in Bezug auf Hans-Georg Maaßen: "Also, zunächst kann ich überhaupt nicht bestätigen, dass es eindeutige Positionen in Bezug auf den Verbleib oder Nichtverbleib in der GroKo gibt. Es gibt einzelne Stimmen, die sich da sehr laut zu Wort gemeldet haben und die waren allerdings vor einigen Monaten der Meinung, dass es besser wäre, nicht in die Große Koalition zu gehen. Aber ich will nicht verhehlen, dass es dadurch auch neue Debatten in der Partei gibt.(...) Ich habe da kein Problem mit, die Verantwortung dafür zu übernehmen, dass ich in einer Situation, die ja faktisch wieder eine komplett zugespitzte Koalitionskrise war, die wir aufgrund von Herrn Seehofer jetzt schon zum zweiten Mal in einem halben Jahr erleben, eine Abwägung treffen musste. Ein Kompromiss, ja, das ist vielleicht dann am Ende die Abwägung." Dagegen sagt die SPD-Vorsitzende von Bayern, Natascha Kohnen: "Es gibt, und das ist jetzt auch noch mal deutlich geworden, bei uns unterschiedliche Einschätzungen, unterschiedliche Haltungen. Ich habe an Andrea Nahles als Parteivorsitzende einen Brief geschrieben mit meiner klaren Haltung. Und am Montag ist Parteivorstand und wir haben das beide auch so besprochen, an diesem Montag wird das in der Parteiführung besprochen.(...) Ich halte es für nicht nachvollziehbar, dass ein Mann, der das Vertrauen gebrochen hat als Chef des Verfassungsschutzes jetzt von Herrn Seehofer an eine Position gehievt wird - und das kann Ihnen niemand auf der Straße kann das nachvollziehen -, dass er dort hingehievt wird, dass Herr Seehofer diese Entscheidung getroffen hat. Und ich sag hier klar, es geht ja auch um Glaubwürdigkeit von Politik."