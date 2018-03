Nach neuneinhalb Jahren als bayerischer Ministerpräsident ist Horst Seehofer nach Berlin gewechselt. In der neuen Großen Koalition soll sich der 68-Jährige um ein um die Bereiche Heimat und Bau erweitertes Innenministerium kümmern. Der neue Heimatminister sieht vor allem den Zusammenhalt in Deutschland bedroht und will mit einem "Wertebündnis" nach dem Vorbild Bayerns gegensteuern. "Es geht um Demokratie, Verantwortung, Einstehen für den anderen - eben um den Zusammenhalt in Deutschland", sagte Seehofer kürzlich in einem Interview mit der "Bild am Sonntag". In dem von ihm geplanten "Wertebündnis" sollen die großen Religionen und Kirchen, der Sport, Ehrenamtliche wie die Tafeln sowie Stiftungen und Vereine vertreten sein. Alle, nur offenbar keine Frauen.

Seehofer setzt im Innenministerium nur auf Männer

In der vergangenen Woche stellte Seehofer seine Führungsriege vor. "Ich bin froh, dass es so schnell gelingen konnte, Top-Leute für die großen Herausforderungen, die vor uns liegen, zu gewinnen", schwärmte der Chef des neuen Bundesministeriums des Inneren, für Bau und Heimat in einer Pressemitteilung. Es sind erfahrene Staatssekretäre wie Hans-Georg Engelke und Klaus Vitt, die Seehofer für sich gewinnen konnte. Doch in der Führungsriege des Innenministeriums ist keine einzige Frau. Ein Gruppenfoto auf der Website des BMI führte dies nur allzu deutlich vor Augen. Aufmerksamen Netz-Nutzern fiel das natürlich sofort auf. Auf Twitter verbreiteten sie das vielsagende Bild - mit entsprechend empörten Kommentaren.



Inzwischen wurde das Foto entfernt, aber was einmal im Internet war, bleibt bekanntlich auch da. Auf Twitter machen sich die Nutzer über die Zusammenstellung des Kabinetts weiterhin Luft. "Nicht meine Heimat!", schrieb etwa Hannah Neumann. "Was sollen auch Frauen in Seehofers CSU Männer-Musikantenstadel namens Heimatministerium, gell?", kommentierte eine andere Nutzerin sarkastisch und setzte hinzu: "#wasfuermichdeutschist? Alte Säcke mit einem Weltbild von vorgestern." Und eine dritte Userin vermutet: "Wenn die Frauen Heimat wollen, sollen sie zuhause bleiben!" Inoffizielle Stellungnahme der Führungsmannschaft des 1. Heimatministeriums der Bundesrepublik Deutschland."





BMI... oder wie man durch geschickte Reihung deutscher Männer eine schwungvolle Welle über #Seehofer Kopf hinweg formt. Richtig dynamisch, nahezu peppig diese Herrenmannschaft... eh dieses #Heimatministerium https://t.co/1CnvkhVVQy — Lorena Jones (@lorangerjones) March 27, 2018









#Seehofer#Diversity @BMI_Bund #Heimatministerium wahrscheinlich gehören die Frauen nicht zu Deutschland — LaraLio (@LaraLio) March 27, 2018





Drei der Männer tragen übrigens mit Absicht keinen schwarzen Anzug, weil man im Heimatministerium sehr wohl auf Diversität achtet! #Heimatministerium #Seehofer #HeimatHorst pic.twitter.com/jXXYVCI7m7 — Sugarhill👌 (@Zuckerb3rg) March 27, 2018

Meine Oma zur personellen Besetzung des #Heimatministerium:

"Oh, das sieht aus wie damals - nur weiße alte Männer - ich dachte, diese Zeiten wären vorbei...schade..."#Seehofer #Heimat #Dienstag #OmaHatRecht — Lukas (@lukas17345) March 27, 2018