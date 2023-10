Steinmeier besucht Synagoge: "Deshalb ist mein Platz heute unter ihnen"

von Lisa Becke Nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel sucht Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Gespräch mit einer jüdischen Gemeinde in Berlin. Dort erklärt er den Kampf gegen Antisemitismus zur Pflicht aller.

Ein junger Mann kommt mit dem Fahrrad angeschossen, vor dem dunklen Wagen mit der Bundesadler-Flagge bleibt er stehen. Drinnen, in der Synagoge Fraenkelufer im Berliner Stadtteil Kreuzberg, unterhält sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit einigen Mitgliedern der jüdischen Gemeinde. Das Gespräch findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, der junge Mann wollte trotzdem kommen: Einen kurzen Blick auf den Bundespräsidenten erhaschen, sagt er, und: Solidarität zeigen.

Auch der Bundespräsident selbst will seinen heutigen Besuch in der Berliner Synagoge als ein solches Zeichen an die jüdische Gemeinde und an Israel verstanden wissen: "Israel hat das Recht zur Selbstverteidigung und wir stehen Israel zur Seite", sagt Steinmeier, als er nach dem Gespräch vor die Presse tritt. Der heutige Bundespräsident und frühere Außenminister war viele Male in Israel, mit Staatspräsident Jitzchak Herzog ist er eng befreundet, kurz nach den Angriffen der Hamas hat er mit ihm telefoniert.

Am vergangenen Samstag hatte die Hamas zuerst Raketen auf Israel gefeuert, dann fielen Kämpfer der palästinensischen Terrororganisation in das Land ein. Sie ermordeten wahllos Menschen, vergewaltigten Frauen, verschleppten Geiseln in den Gazastreifen.

Frank-Walter Steinmeier will ein Zeichen setzen

Für diesen Freitag haben die Hamas-Terroristen ihre Anhänger auf der ganzen Welt zur Gewalt gegen jüdisches Leben aufgerufen. "Auch für deutsche Juden ist der heutige Freitag ein Tag der Angst", sagt Steinmeier in seinem Statement. "Deshalb ist mein Platz heute unter ihnen." Stellvertretend für die ganze Nation stehe er an der Seite "unserer bedrohten Landsleute, an der Seite der Jüdinnen und Juden in Deutschland".

In Deutschland kursieren in sozialen Netzwerken Aufforderungen zu Gewalttaten gegen jüdische Einrichtungen für diesen Freitag. Das Bundeskriminalamt hat den Schutz jüdischer Einrichtungen in allen 16 Bundesländern nochmals erhöht. Die Innenminister der Länder kamen am Nachmittag mit Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) zu einer Schaltkonferenz zusammen, um die Lage zu beraten. Der Zentralrat der Juden teilte mit, er erlebe eine neue Qualität antisemitischer Stimmungen.

Für Entrüstung hatte in Deutschland unter anderem die israelfeindliche Gruppe Samidoun gesorgt, deren Mitglieder wenige Stunden nach dem Blutbad in Israel Süßigkeiten auf der Sonnenallee im Berliner Bezirk Neukölln verteilten, zu Ehren der Hamas. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat am Donnerstag in seiner Regierungserklärung im Bundestag Betätigungsverbote für die Hamas selbst und das Netzwerk Samidoun angekündigt.

Steinmeier: "Wer Deutscher ist, muss Auschwitz kennen und begreifen"

Ein Vater und sein Sohn, die bei dem Gespräch mit Steinmeier in der Synagoge dabei waren, haben den Besuch des Bundespräsidenten in dieser Situation tatsächlich als ein starkes Zeichen von Unterstützung aufgefasst. Das erzählen sie, die ihre Namen lieber nicht in einem Artikel lesen wollen, als sie nach der Veranstaltung am Landwehrkanal entlanglaufen.

Steinmeier habe ernsthaft zugehört. "Es war nicht: Der große Bundespräsident kommt in unsere kleine Gemeinde. Sondern das Gespräch war nah, auf einer Ebene", sagt der Jugendliche, der noch zur Schule geht. Sie hätten ihm gesagt, dass es die nun beschworene Solidarität auch langfristig geben müsse. Und dass sie denken, dass es auch auf die Kommunikation an den Schulen ankomme, dass Bildung das beste Mittel sei, um Hass wirklich entgegenzuwirken.

Im Anschluss an das Gespräch sagt Steinmeier: "Wer Deutscher ist oder auf Dauer in unserem Land leben will, muss Auschwitz kennen und begreifen." Der müsse auch wissen, dass Antisemitismus keine Meinung ist, sondern eine Straftat, betont der Bundespräsident. "Und der muss die Sicherheit von Jüdinnen und Juden in unserem Land auch zu seiner Sache machen."

Dass sich etwas ändert, darauf hoffen die beiden Männer. "Seit 22 Jahren lebe ich hier, mein Sohn ist hier geboren. Wir fühlen uns hier wohl", sagt der Vater. Er fügt hinzu: "Ich würde hier aber nicht mit Kippa langlaufen und mich mit meinem Sohn auf Hebräisch unterhalten." Er macht eine kurze Pause und fügt hinzu: "Und das ist das Problem."