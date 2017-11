Neun Stunden hatte die Spitzen der SPD in der Nacht zum Freitag beraten, noch immer ist nicht klar, ob die Partei von ihrer Absage an eine Neuauflage einer großen Koalition abrückt. SPD-Generalsekretär Huberus Heil sagte lediglich, die SPD sei aus Respekt vor dem Amt des Bundespräsidenten zu Gesprächen mit anderen Parteien bereit. Auch der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil war bei den Beratungen im Willy-Brandt-Haus dabei. Dass die SPD zu Gesprächen bereit sei, bedeute noch keine Vorfestlegung, so Weil: "Wenn wir in Gespräche hineingehen, dann wird das ergebnisoffen sein. Und da wird auch keine kurzfristige Entscheidung zu erwarten sein. Da darf man sich nichts vormachen. Wenn Jamaika nach acht Wochen krachend gescheitert ist, dann darf man von der SPD nicht erwarten, dass gewissermaßen binnen acht Stunden wir als Reservebank von Angela Merkel zur Verfügung stehen." Ähnlich äußerte sich auch die SPD-Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer: "Gespräche bedeutet nicht, dass es einen Automatismus gibt in eine große Koalition. Es gibt und es gilt es auch auszuloten, was gibt es zwischen Neuwahl und Große Koalition. Es sind genug Vorschläge gemacht worden. Auch von führenden Personen in unserer Partei. Und diese Fragen müssen jetzt besprochen werden mit den Beteiligten." Auch die Vize-Vorsitzende der SPD Manuela Schwesig äußerte sich zurückhaltend zu einer Neuauflage des Bündnisses mit der Union. "Nur wenn man sagt, man ist für Gespräche offen, ist das aber nicht automatisch ein Gespräch über eine große Koalition und schon gar kein Votum für eine große Koalition", sagte Schwesig.