von Katrin Helling-Plahr und Christoph Knauer Der Bundestag diskutiert in diesen Wochen über eine Neuregelung der sogenannten Sterbehilfe. Die FDP-Abgeordnete Katrin Helling-Plahr wirbt für eine liberale Gesetzgebung. Gemeinsam mit dem Rechtsantwalt Christoph Knauer erläutert sie in diesem Gastbeitrag ihre Position.

Jeder hat das Recht, über seine Persönlichkeit sowie sein Handeln und Tun selbst zu entscheiden.

Verfassungsrechtlich wird dieser Grundsatz durch das Allgemeine Persönlichkeitsrecht garantiert. Es ist Kernelement unserer Verfassung und unseres täglichen Zusammenlebens. Das Allgemeine Persönlichkeitsrecht schützt unter anderem das „sich Zurückzuziehen“, das Alleine Sein, die Kenntnis über die eigene Abstammung und das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung. Auf den Punkt gebracht: Es schützt die freie Entfaltung der eigenen Persönlichkeit, sein Leben so zu leben, wie man möchte.

Die Freiheit der perönlichen Entfaltung ist begrenzt

Den Inhalt des Allgemeinen Persönlichkeitsrechts zu erfassen, mag erst einmal einfach klingen. Bei genauerem Hinsehen ist es das aber nicht. Denn die Freiheit der persönlichen Entfaltung ist begrenzt: Sie währt nur, solange die Freiheit eines anderen nicht über Gebühr eingeschränkt wird oder durch die Ausübung des Allgemeinen Persönlichkeitsrechts die freiheitlich-demokratische Grundordnung verletzt wird – es kann durch ein Gesetz, das einen legitimen Zweck verfolgt, im Rahmen des Verhältnismäßigen beschränkt werden. Nicht umsonst beschäftigt das Allgemeine Persönlichkeitsrecht daher Gesellschaft, Politik und Gerichte.

Im Fokus der gesellschaftlichen und politischen Diskussion über Inhalt und Weite des Allgemeinen Persönlichkeitsrechts stehen oft ethische Debatten, die nicht nur rechtlich, sondern auch gesellschaftlich unterschiedlich bewertet werden. Es geht oft um Fragen, die an den Kern der eigenen Persönlichkeit, an grundlegende Werte- und Moralvorstellungen gehen.

Katrin Helling-Plahr, 36, ist rechtspolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion sowie Expertin für Rechts- und Gesundheitspolitik. Sie gehört dem Deutschen Bundestag seit 2017 an und ist Mitglied im Gesundheits- und Rechtsausschuss. Die Anwältin und Medizinrechtlerin ist verheiratet und Mutter zweier Söhne. © Katrin Helling-Plahr MdB

Die wohl relevanteste aktuelle Frage, deren Dreh- und Angelpunkt die Reichweite des Allgemeinen Persönlichkeitsrechts ist und jeden von uns in seinen intimsten Ängsten und Wünschen trifft, ist die nach einer legislativen Einkleidung des Rechts auf einen selbstbestimmten Tod in Würde und dabei auch das Recht, die Hilfe eines Dritten in Anspruch zu nehmen. Auch wenn die Akzeptanz dessen je nach Überzeugung, Herkunft oder Religion manchem persönlich schwerfallen mag: Dass das Recht darauf, selbstbestimmt die Entscheidung zu treffen, sein Leben eigenhändig bewusst und gewollt zu beenden und sich dabei helfen zu lassen, durch das Allgemeinen Persönlichkeitsrecht gewährleistet ist, ist spätestens seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 26. Februar 2020 nicht mehr bestreitbar.

Recht auf Suizidhilfe ist ein Grundwert unserer Geselschaft

Das Bundesverfassungsgericht hat mit dieser bahnbrechenden Entscheidung nicht lediglich als nur die Strafbarkeit der geschäftsmäßigen Sterbehilfe beseitigt, sondern dieses Recht auch als Grundwert unserer Gesellschaft erfasst. Wie dem einzelnen jedoch - ganz praktisch - Zugang zu diesem Recht in Deutschland gewährt werden soll, ist bisher – zum Leidwesen eines nicht unerheblichen Bevölkerungsanteils - ungeklärt. Diesen Status quo, – keine Strafbarkeit, aber keine weitere Regelung - beizubehalten wäre denkbar, würde den Betroffenen jedoch nicht gerecht.

Das Bundesverfassungsgericht hat dem Gesetzgeber außerdem konkrete Hinweise gegeben, wie es sich einen verfassungsgerechten Zugang zum assistierten Suizid, um den es im Kern bei der Diskussion geht, vorstellt. Das Recht auf einen selbstbestimmten Tod in Würde erfordere, dass die Entscheidung für den Suizid selbstbestimmt gefasst wird, das heißt frei und unbeeinflusst ist. Auch müsse der Betroffene die Möglichkeit erhalten, alle entscheidungserheblichen Gesichtspunkte inklusive Handlungsalternativen zu kennen. Der freie Wille müsse außerdem von einer inneren Festigkeit getragen sein und dauerhaft bestehen.

Rechtssicherheit schaffen und Betroffene nicht alleine lassen

Es ist nun am Gesetzgeber, eine Regelung zu finden, die diese individuelle Entscheidung eines Jeden absichert. Das Bundesverfassungsgericht hat den Gesetzgeber ausdrücklich dazu aufgefordert, Sorge dafür zu tragen, dass der Entschluss zum Suizid auf einem freien Willen beruht. Dies – aber eben auch nicht mehr - gebietet die Pflicht des Staates, Leben zu schützen. Es ist also ein Verfahren zu schaffen, das Rechtssicherheit bietet und weder Betroffene noch Helfende allein lässt. Eine Beratungsstruktur zu entwickeln, die nicht bevormundet, sondern zuhört, das ist es, was es für eine konsequente gesetzgeberische Umsetzung des Rechts auf selbstbestimmtes Sterben im Einklang mit dem Bundesverfassungsgericht braucht. Es braucht eine liberale Neuregelung, die an die Fähigkeit des Einzelnen glaubt, für sich selbst die beste Entscheidung treffen zu können - auch wenn es um den eigenen Tod geht.

Christoph Knauer, 51, arbeitet als Rechtsanwalt in München. Er berät und verteidigt Unternehmen und deren Führungskräfte in allen Bereichen des Wirtschafts- und Steuerstrafrechts. Knauer lehrt außerdem als Honorarprofessor an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Knauer war Bevollmächtigter der erfolgreichen Verfassungsbeschwerde gegen das Gesetz, welches die Suizidhilfe in Deutschland unter Strafe stellte. © Susie Knoll

Mit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes ist es schlicht nicht vereinbar, die Suizidhilfe wieder unter Strafe zu stellen, wie dies einige Entwurfe vorsehen. Das Bundesverfassungsgericht hat unmissverständlich klargestellt, dass Eingriffe in das Recht auf selbstbestimmtes Sterben durch ein Verbot der Hilfe zur Selbsttötung verfassungsrechtlich nur verhältnismäßig sind, wenn hierdurch die Möglichkeiten einer assistierten Selbsttötung nicht so sehr verengt werden, dass dem Einzelnen faktisch kein Raum mehr zur Wahrnehmung seiner verfassungsrechtlich geschützten Freiheit verbleibt. Lebensschutz mit Mitteln des Strafrechts ist nur zulässig, wenn die freie Entscheidung des Einzelnen über die Beendigung seines Lebens lediglich geschützt und nicht unmöglich gemacht wird. Eine faktische Entleerung der autonomen Entscheidung durch eine „umfassende“ Strafbarkeit wäre damit schlicht verfassungswidrig.

Eine organisierte Beratungsstruktur ist nötig

Ebenso wenig kann es nach der Entscheidung des höchsten Gerichts einen Unterschied machen, ob der Sterbewillige schwerkrank ist oder nicht, auch wenn in ersterem Fall der Suizidwunsch leichter nachvollziehbar scheint. Entscheidend ist lediglich der dauerhafte, ernst zu nehmende autonome Entschluss, den es staatlicherseits zu überprüfen und abzusichern gilt. Dem wird am besten durch eine organisierte Beratungsstruktur und durch das Schaffen von Rahmenbedingungen entsprochen, durch die Suizidwillige ihren eigenverantwortlichen und selbstbestimmten Entschluss zum Suizid schmerzfrei und sicher umsetzen können, indem sie in einem geordneten Verfahren Zugang zu entsprechenden Medikamenten erhalten. Wichtig ist die Feststellung der Freiwilligkeit und Ernsthaftigkeit, die letztlich Beratung und Arzt absichern müssen. Dies ist insbesondere bei psychisch Erkrankten von großer Bedeutung.

Zusammenfassend: Das Recht auf selbstbestimmtes Sterben besteht. Es ist im Allgemeinen Persönlichkeitsrecht verankert. Dieses Recht ist Ausgangspunkt jeglicher Debatte um die Suizidhilfe. Die Diskussion um eine Neuregelung ist ohne Frage dringend zu führen - nicht lediglich für uns als Gesellschaft, sondern vor allem auch für Betroffene und Helfende. Wo ein Recht besteht, ist jedoch für ein strafrechtliches Verbot keinen Raum. Das Allgemeine Persönlichkeitsrecht ist damit Grund für die Suizidhilfedebatte, gleichzeitig aber auch ihre Grenze.