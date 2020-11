Sehen Sie im Video: Heftige Debatte um Infektionsschutzgesetz im Bundestag – AfD provoziert mit makaberem Protest. Es war nicht zu übersehen, was die AfD-Fraktion davon hält, dass die Große Koalition am Mittwoch schnell eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes durch den Bundestag bringen wollte. Aus ihrer Sicht wird damit das Grundgesetz zu Grabe getragen. Bisher stützen sich die Länder auf generelle Klauseln des Bundesinfektionsschutzgesetzes, das eine Corona-Pandemie wie jetzt nicht vorhersah. Nun sollen genauere und präzisere Vorgaben in einem neuen Paragrafen eingefügt werden. Der listet die bekannten möglichen Maßnahmen - von Maskenpflicht über Kontaktbeschränkungen bis zu Ladenschließungen - einzeln auf und schafft dafür eine Gesetzesbasis. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sagte: "Wir als Bundesregierung und die Landesregierungen, wir brauchen in dieser Pandemie die Befugnisse und Instrumente zu Handeln und zu Entscheiden. Zum Schutz und zum Wohle unserer Bürgerrinnen und Bürger. Und diese Befugnisse und diese Instrumente, die kann uns nur von dem deutschen Volk gewählten Bundestag gegeben werden. Und darum bitten wir sie heute." Kritik kam von der Opposition. Ihr geht die Beteiligung des Parlaments nicht weit genug. Zudem wurde kritisiert, dass die Eingriffe in Grundrechte durch das Infektionsschutzgesetz zu groß seien. AfD-Fraktionschef Alexander Gauland: "Denn was ist es anderes als maßlos und unausgewogen, wenn die Unverletzlichkeit der Wohnung zur Disposition gestellt wird. Wenn die Kanzlerin allen ernstes erklärt, Kinder sollten nur noch einen Freund treffen dürfen. Liebe Freunde, haben wir dann die Pest im Lande Frau Bundeskanzlerin?" Nach der Abstimmung im Bundestag, folgte am Mittwoch eine Sondersitzung des Brundesrates, der ebenfalls zustimmen muss. Zudem muss der Bundespräsident das Gesetz unterschreiben.

Im Bundestag haben Besucher mehrere Abgeordnete bedrängt. Inzwischen steht fest, dass einige von ihnen von der AfD eingeladen worden waren. Wer sind die Personen, die am Mittwoch für Empörung sorgten?

Nachdem am Mittwoch mehrere Bundestagsabgeordnete am Rande der Debatte über das Infektionsschutzgesetz durch Besucher bedrängt und dabei auch gefilmt worden waren, will sich der Ältestenrat des Bundestags an diesem Donnerstag mit den Vorfällen befassen. Unter anderem war in einem Video zu sehen, wie Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier von einer Frau an einem Fahrstuhl abgefangen und angesprochen wird. Ein Dialog entwickelt sich nicht, stattdessen wird der Politiker am Ende als "Arschloch" und "aufgeblasener, kleiner Wannebe-König" bezeichnet. Auch weitere Parlamentarier, darunter der FDP-Innenpolitiker Konstantin Kuhle, hatten berichtet, von Besuchern bedrängt worden zu sein.

Auf Vorwürfe, die Besucher seien durch die AfD eingeschleust worden, reagierte die Fraktion am Mittwochabend mit einem Statement. Demnach lägen "keinerlei Erkenntnisse vor, dass Abgeordnete (…) unbefugte Personen in den Bundestag eingeschleust haben". Sollten von einzelnen Abgeordneten regulär angemeldete Gäste "gegen die Hausordnung verstoßen haben, werden wir diesen Vorwürfen nachgehen.“

Laut Behördenerkenntnissen sollen die Störer insgesamt von drei AfD-Bundestagsabgeordneten eingeladen worden sein. Dies gehe aus einem Sicherheitsbericht hervor, berichtete die Deutsche Presse-Agentur. Neben Udo Hemmelgarn, der sich bereits dazu bekannt hat, soll es sich bei den anderen beiden um Petr Bystron und Hansjörg Müller handeln. Insgesamt kamen auf ihre Einladung demnach vier Besucher als Gäste in die Bundestagsgebäude.

AfD-Mann Hemmelgarn bestätigt Einladung von Verschwörungsideologen

Unter anderem im Fall der Frau, die Altmeier am Fahrstuhl abfing, ist Berichten zufolge gesichert, dass sie auf der Gästeliste eines AfD-Abgeordneten stand, wie dieser dem "Reaktionsnetzwerk Deutschland" (RND) auch bestätigte. Er habe die Frau aber nicht persönlich eingeladen, so der namentlich nicht Abgeordnete weiter. Fest steht, dass es sich bei der Frau um Rebecca S. handelt, eine frühere Flüchtlingshelferin, die inzwischen jedoch als rechte Aktivistin auftritt – unter anderem durch Gastbeiträge auf einschlägigen Seiten.

Rebecca S. ist auch auf einem inzwischen auf privat gestellten Livestream-Video des rechten Youtubers Elijah T. zu sehen, das direkt im Bundestag gedreht wurde. Die mehr als einstündige Aufnahme startet im Büro des AfD-Politikers Hemmelgarn, wo auch der als AfD-nah geltende Verschwörungsideologe und Publizist Thorsten S. zugegen ist. Dass dieser auf Einladung Hemmelgarns in den Bundestag gelangte, hatte der Abgeordnete bereits am Mittwoch gegenüber dem ARD-Hauptstadtstudio bestätigt. Es sei abgemacht gewesen, außer mit Abgeordneten der AfD keine Fotoaufnahmen zu machen. Daran habe er (Thorsten S., Anm. d. Red.) sich nicht gehalten, wird Hemmelgarn zitiert.

Thorsten S. hatte auf seinem Telegram-Kanal im Vorfeld angekündigt, dass ihm ein Bundestagsabgeordneter Zutritt verschaffen werde. In dem Netzwerk bestätigte S. im Laufe des Mittwochs auch, auf dem Video mit Altmeier zu hören zu sein. Auf wessen Einladung Youtuber T. ins Gebäude kam, ist unklar. Laut Informationen des "RND" sollen Thorsten S. und Elijah T. im weiteren Verlauf von der Polizei des Bundestages des Hauses verwiesen worden sein.

Altmaier verzichtet wohl auf Anzeige gegen Rebecca S.

Auf dem nicht mehr zugänglichen Video begibt sich die Gruppe auch direkt in den Bundestag. Rebecca S. trifft dort unter anderem auf Angelika B., Ex-Bürgerrechtlerin und -Politikerin, die mehrfach an Pegida-Veranstaltungen und zuletzt auch bei Protesten gegen die Corona-Schutzmaßnahmen teilgenommen hat. Angelika B. soll am Mittwoch den CDU-Bundestagsabgeordneten Martin Patzelt bedrängt haben, was dieser als "massive Belästigung" empfand, wie er dem "RND" sagte. Beistehende Bundestagspolizisten hätten ihm gesagt, dass sie in dem Fall nichts tuen könnten, weil B. als ehemalige Abgeordnete über einen Hausausweis verfüge.

Über die Vorfälle am Mittwoch hatten sich viele Politiker entsetzt gezeigt. Es wurden eine lückenlose Aufklärung und Konsequenzen gefordert. Rebecca S. indes kommt um eine Anzeige von Minister Altmaier offenbar herum. Er plane nicht, Strafanzeige zu stellen, hieß es aus dem Wirtschaftsministerium.

