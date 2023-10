von Miriam Hollstein und Florian Schillat Der Landesverband der Linken in Nordrhein-Westfalen hat Strafanzeige gegen den Geschäftsführer des neuen Wagenknecht-Vereins, Lukas Schön, erstattet. Der Vorwurf: Dieser soll in seiner früheren Funktion Mitgliederdaten unbefugt kopiert haben.

An diesem Montag hat Sahra Wagenknecht alle Spekulationen offiziell beendet. Am Vormittag stellte die Linken-Politikerin vor der Presse in Berlin ihre Pläne für eine neue Partei vor. Zur Verstärkung hatte sie vier Mistreiter mitgenommen. Einer von ihnen: Lukas Schön, frisch gekürter Geschäftsführer des neuen Wagenknecht-Vereins "BSW - Für Vernunft und Gerechtigkeit". In dieser Funktion soll Schön die Gründung der neuen Partei im Januar vorbereiten. Doch nun gibt es schwere Vorwürfe gegen ihn.