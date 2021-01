Sehen Sie im Video: Kanzlerin Merkel macht Trump für Ausschreitungen in Washington verantwortlich.









O-Ton Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU): "Wir alle haben ja die verstörenden Bilder von der Erstürmung des Kongresses gestern Abend gesehen. Und mich haben diese Bilder wütend und auch traurig gemacht. Und ich bin mir ziemlich sicher, da geht es mir wie den allermeisten Freunden der Vereinigten Staaten von Amerika. Die Millionen Menschen, die Amerikas demokratische Tradition bewundern. Eine Grundregel der Demokratie ist, nach Wahlen gibt es Gewinner und Verlierer. Beide haben ihre Rolle mit Anstand und Verantwortungsbewusstsein zu spielen, damit die Demokratie selbst Sieger bleibt. Und ich bedauere sehr, dass Präsident Trump seine Niederlage seit November nicht eingestanden hat und auch gestern wieder nicht. Zweifel am Wahlausgang wurden geschürt. Und das hat die Atmosphäre dafür bereitet, dass die Ereignisse der Nacht erst möglich gemacht hat. Die Worte des gewählten Präsidenten Joe Biden sowie viele Reaktionen aus beiden großen Parteien der USA machen mich aber ganz sicher: Diese Demokratie wird sich als viel stärker erweisen als die Angreifer und Randalierer. Es ist tragisch, dass Menschen in den Ereignissen dieser Nacht ihr Leben verloren haben. Aber für mich ist es ein Zeichen der Hoffnung, dass der Kongress seine Arbeit in der Nacht fortgesetzt hat. Und nun steht auch fest die Bestätigung des Wahlsiegs von Joe Biden und Kamala Harris. Die Vereinigten Staaten von Amerika werden in weniger als zwei Wochen, so wie es sein muss, ein neues Kapitel ihrer Demokratie eröffnen."

