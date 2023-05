von Nele Spandick Wofür braucht es ein Tempolimit, wenn Autos klimaneutral sind? Dieser Kompromissvorschlag kann die nervtötende Debatte für immer beenden.

Es gibt ein paar Debatten in der deutschen Politik, die sind schwer zu ertragen. Alle Meinungen sind ausgetauscht, jeder weiß, wer wo steht. Und trotzdem drehen wir immer wieder eine neue Runde. Vermögenssteuer – ja oder nein? Atomkraftwerke – an oder aus? Man kann es nicht mehr hören und muss es doch, immer und immer wieder. Klar, so ist das in einer Demokratie.