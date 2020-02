In Thüringen gab es am Donnerstag die nächsten dramatischen politischen Entwicklungen, nach der umstrittenen Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum neuen Ministerpräsidenten nicht zuletzt mit offenbar vielen Stimmen aus der AfD. Passanten in Erfurt sagten mit Blick auf die Wahl und auf Kemmerich: O-Töne: "Er muss weg". "Mir ist unklar, wie die Abgeordneten von CDU und FDP noch ruhigen Gewissens an ihren Arbeitsplatz gehen können." "Bei den Nachbarn, Freunden, Bekannten gibt es große Aufregung. Aber was kommt, wissen wir nicht." Kemmerich erklärte dann am Donnerstag, er wolle mit seiner Fraktion nun doch eine Selbstauflösung des Landtages beantragen. Damit hat er seine Position innerhalb eines Tages komplett umgekehrt. Sein Parteichef Christian Lindner war aus Berlin nach Erfurt gekommen und sagte dazu: O-Ton: "Völlig klar. Ein Weiter so kann es da nicht geben nach diesen Ereignissen. Deshalb habe ich zu einer Sondersitzung unseres Parteivorstands am morgigen Mittag in Berlin eingeladen, und ich beabsichtige, auf dieser Sondersitzung des Partei-Vorstandes die Vertrauensfrage zu stellen." Kemmerich wiederum scheint das Amt des Ministerpräsidenten vorerst behalten zu wollen. Für eine Selbstauflösung des Landtages werden zwei Drittel aller Stimmen benötigt. Das heißt, neben Linken, SPD, Grünen und FDP müssten zumindest auch etliche Vertreter von CDU oder AfD für eine Auflösung des Parlamentes stimmen. Die Thüringer CDU ließ dafür weiterhin wenig Bereitschaft erkennen. Es gebe Abstimmungsbedarf, sagte der Generalsekretär der Bundes-CDU, Paul Zimiak. Das Präsidium der Partei werde am Freitag in Berlin tagen. Thüringen brauche einen Neustart: O-Ton: "Die Entscheidung des Thüringer Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich ist richtig. Aber selbst nach 24 Stunden schon längst überfällig. Jeder Eindruck, dass Nazis wie Höcke oder andere aus der AfD Einfluss auf Regierungsämter oder gar Regierungshandeln in Zukunft haben könnten, schadet unserem gesamten Land." Aus Reihen von Linken, SPD und Grünen, die bisher die Regierung in Thüringen stellten, gab es zudem Forderungen, den Ostbeauftragten der Bundesregierung und stellvertretenden CDU-Chef von Thüringen, Christian Hirte, zu entlassen. Dieser hatte Kemmerich zu dessen Wahl per Twitter beglückwünscht.