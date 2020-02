Die CDU-Politikerin Christine Lieberknecht soll nach dem Willen der Linkspartei übergangsweise Regierungschefin in Erfurt werden - um die Regierungskrise in Thüringen zu beenden. Dies hat der Ex-Regierungschef Bodo Ramelow (Linke) am Montagabend bei einem Treffen von Linken, SPD und Grünen mit der CDU in Erfurt vorgeschlagen. "Deswegen haben wir heute darüber geredet, wie wir es hinbekommen, dass wir entweder schnell zu Neuwahlen kommen. Dazu habe ich einen Vorschlag unterbreitet, und dieser Vorschlag heißt, dass ich selber nicht bereit, mich bereit erkläre, als Ministerpräsident die vorübergehende Phase anzuführen als Ministerpräsident. Das heißt, ich schlage eine technische Regierung vor, die aus drei Ministerinnen und Ministern besteht. Und ich habe den Vorschlag unterbreitet, Christine Lieberknecht zu bitten, dass sie sich für diese Phase von 70 Tagen zur Verfügung stellt, um mit einem Justizminister, mit einer Finanzministerin und einem Chef der Staatskanzlei gemeinsam die Aufgaben als technische Regierung zu lösen." Die 61-jährige Lieberknecht führte die Thüringer Landesregierung bereits von 2009 bis 2014. Nach Angaben der Linken in Thüringen soll der Landtag Anfang März aufgelöst werden und ein Beschluss für Neuwahlen fallen. Bis diese erfolgen, soll Lieberknecht übernehmen. Dann könne eine Regierungsbildung erfolgen. Im Wahlkampf will die Linke demnach wieder mit Ramelow an der Spitze antreten. Zum Rücktritt von Ministerpräsident Thomas Kemmerich von der FDP kurz nach seiner Wahl äußerte sich am Montag der Thüringer AfD-Vorsitzende Björn Höcke - während einer Veranstaltung der islamfeindlichen Pegida in Dresden: "In meinen Augen ist das nichts anderes als ein Putsch ist das nichts anderes als ein Putsch der Bundeskanzlerin gegenüber einem Verfassungsorgan des Freistaats Thüringen. Und deswegen haben ich und meine Freunde im Bundesvorstand der gemeinsam Strafanzeige gegen die Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland nach Paragraf 105 und 106 Strafgesetzbuch gestellt." Zugleich warb der rechtsextreme Politiker um Konservative aus den Reihen der CDU. Sie seien in der AfD willkommen. Er reiche den "konstruktiven Kräften der alten Parteien weiterhin die Hände", so Höcke.