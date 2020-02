Der FDP-Politiker Thomas Kemmerich ist zum neuen Ministerpräsidenten von Thüringen gewählt worden. Susanne Hennig-Wellsow von den Linken ließ ihn spüren, was ihre Fraktion davon hielt. Völlig überraschend setzte sich Kemmerich am Mittwoch im dritten Wahlagng im Landtag in Erfurt mit 45 Stimmen gegen Amtsinhaber Bodo Ramelow (Linke) durch. In der geheimen Wahl wurde Kemmerich mutmaßlich mit Stimmen der FDP, der CDU und der AfD gewählt. Damit kommt erstmals in Deutschland ein Ministerpräsident mutmaßlich mit Hilfe der AfD ins Amt. Die Alternative stellt 22 Abgeordnete, ließ im dritten Wahlgang ihren parteilosen Kandidaten Christoph Kindervater aber fallen, der null Stimmen erhielt. Die CDU hatte am Dienstag entschieden, dass sie im dritten Wahlgang Kemmerich unterstützen werde. Die CDU lehnt eine Koalition mit der AfD weiter ab. Kemmerich müsse deutlich machen, "dass es keine Koalition mit der AfD gibt", sagte Thüringens CDU-Chef Mike Mohring.