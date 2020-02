HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-TON Mike Mohring (CDU) Landesvorsitzender: "Wenn zwei Kandidaten zur Auswahl stehen von der AfD und von der Linkspartei, und es gibt ein Angebot aus der Mitte, dann ist es folgerichtig, dass die CDU, die sich als Partei der Mitte sieht, auch diesen Mittekandidaten unterstützt. Es ist ganz entscheidend, dass Thomas Kemmerich klarmacht, dass es keine Koalition mit der AfD gibt und dass er ganz deutlich macht, dass es eine klare Abgrenzung auch nach rechts gibt. Wir wollen dieses Land zusammenhalten, und zusammen führen, darin liegt die große Aufgabe des neuen Ministerpräsidenten, diese Spaltung zu überwinden." O-TON Susanne Hennig-Wellsow (Die Linke) Landesvorsitzende: "Man kann schon davon ausgehen, dass die extreme Rechte mit der AfD und dem faschistischen Flügel von Höcke hier tatsächlich die Wahl von Bodo Ramelow geputscht hat, indem sie mit FDP und CDU den Kandidaten Kemmerich gewählt haben. Das hat nichts mit Demokratie zu tun. Also spätestens FDP und CDU wussten, dass die AfD einen FDP-Kandidaten mitwählen wird, und sie haben es sehenden Auges hingenommen und das ist eben, das ist kein Anstand, das hat nichts von demokratischem Verhalten behauptet." O-TON Björn Höcke (AfD) Landesvorsitzender: "Wir hatten ein vorrangiges Wahlziel, wir wollten Rot-Rot-Grün beenden, wir wollten Bodo Ramelow in den unverdienten politischen Ruhestand schicken. Unter Bodo Ramelow ist Thüringen in einen Linksstaat deformiert worden. Dieser Prozess ist heute gestoppt worden. Das ist gut für Thüringen, und deswegen bin ich froh, dass die Wahl heute so gelaufen ist, wie sie gelaufen ist. Ich denke, dass ist ein Ergebnis, das nicht nur in Thüringen zur Kenntnis genommen wird, sondern bundesweit als Signal gewertet werden muss und hoffentlich eine Neubelebung auch für die deutsche Politik bedeutet."