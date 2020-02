Das ist passiert:

Thomas Kemmerich (FDP) ist neuer Ministerpräsident in Thüringen.

Der FDP-Landesparteichef hat sich völlig überraschend gegen den bisherigen Amtsinhaber Bodo Ramelow (Linke) durchgesetzt.

Dabei erhielt er am Mittwoch sowohl Stimmen der CDU als auch der AfD von Landesparteichef Björn Höcke. Höcke ist Gründer des rechtsnationalen "Flügels" seiner Partei, der vom Verfassungsschutz als Verdachtsfall im Bereich Rechtsextremismus eingestuft wird.

SPD und Linke werfen Union und FDP auch im Bund einen unverzeihlichen Dammbruch vor.

Alle aktuellen Ereignisse im stern-Ticker:

+++ Im Video: Stimmen zur Ministerpräsidentenwahl in Thüringen +++

+++ CDU-Generalsekretär: "Das beste für Thüringen wären Neuwahlen" +++

CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak plädiert für Neuwahlen in Thüringen. "Diese Entscheidung spaltet unser ganzes Land und führt es nicht zusammen", sagte er in einem Statement in Berlin. "Diese Wahl von heute mit den Stimmen der AfD ist keine Grundlage für eine stabile Regierung und auch keine Grundlage für bürgerliche Politik." Es könne keine Zusammenarbeit von CDU und AfD geben. "Das beste für Thüringen wären Neuwahlen", so Ziemiak.

Lesen Sie hier mehr zu dem Thema:

Die Hintergründe: Politisches Beben in Thüringen

Die Reaktionen: "Ein unverzeihlicher Dammbruch"

Der stern-Kommentar: Und der Sieger ist ... die Höcke-AfD

+++ Söder fordert nach Kemmerich-Wahl Neuwahlen in Thüringen +++

Nach der überraschenden Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Thüringer Ministerpräsidenten fordert CSU-Chef Markus Söder Neuwahlen. Das sagte er in München.

+++ Zentralrat: FDP verlässt Konsens der demokratischen Parteien +++

Der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, ist entsetzt, dass sich FDP-Politiker Thomas Kemmerich mit den Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten von Thüringen hat wählen lassen "Damit verlässt die FDP den Konsens der demokratischen Parteien, nicht mit der AfD zusammenzuarbeiten oder auf die Unterstützung der Rechtspopulisten zu zählen", sagte er der "Jüdischen Allgemeinen".

+++ FDP-Chef Christian Lindner äußert sich zur Wahl in Thüringen +++

FDP-Chef Christian Lindner hat sich in einer Pressekonferenz in Berlin im Hans-Dietrich-Genscher-Haus zu der Wahl in Thüringen geäußert.

Kemmerich habe die FDP als "Partei der Mitte" zurück in den Landtag geführt. Lindner betonte, dass er gegen Kandidaten der AfD und der Linken angetreten sei – in seinen Augen ein "Signal", dass auch eine "Position der Mitte" bei der Ministerpräsidentenwahl vertreten sei. Die Unterstützung der AfD sei "überraschend" gewesen und "rein taktisch motiviert", so Lindner, und habe nichts mit politischen Schnittmengen zutun. "Die FDP kooperiert nicht mit der AfD", bekräftigte der FDP-Chef. "Wir unterstützen die Ziele und die Werte der Partei nicht." Linder könne nicht Bundesvorsitzender der FDP sein, wenn er nicht "eine wie auch immer geartete Kooperation mit der AfD ausschließt". Solange er FDP-Chef sei, solle sich das auch nicht ändern.

Die FDP appelliere SPD, Union und Grüne, das Gesprächsangebot von Kemmerich zur Bildung einer Koalition anzunehmen. Sollen sich die Parteien "fundamental verweigern, dann wären baldige Neuwahlen zu erwarten und aus meiner Sicht auch nötig."

+++ AfD-Vizesprecher: Kemmerich ist mehr Notlösung +++

Der stellvertretende AfD-Bundessprecher Stephan Brandner hat die Wahl des FDP-Kandidaten Thomas Kemmerich zum neuen Ministerpräsidenten Thüringens unter Vorbehalt begrüßt. "Der FDP-Politiker Thomas Kemmerich ist mehr eine Notlösung, aber diese Nachteile mussten hingenommen werden", sagte Brandner nach der Wahl in Erfurt. Dank AfD stehe eine bürgerliche Mehrheit in Thüringen. "Ich hoffe, dass die Thüringer Politik jetzt bürgerlich wird und wir alle gemeinsam in der Lage sind, das rot-grüne Feuchtbiotop auszutrocknen", so Brandner.

Der Thüringer Bundestagsabgeordnete Brandnder stand in der Vergangenheit immer wieder in der Kritik. Zuletzt sorgte er für Wirbel, als er auf Twitter die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an den AfD-kritischen Rocksänger Udo Lindenberg mit der Bemerkung "Judaslohn" kommentierte.

+++ Gerhart Baum: "Ein Hauch Weimar liegt über der Republik" +++

Der ehemalige Bundesinnenminister Gerhart Baum (FDP) hat die Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum neuen Thüringer Ministerpräsidenten scharf kritisiert. "Ein Hauch Weimar liegt über der Republik", sagte der Jurist der Deutschen Presse-Agentur in Köln. "Ich bin ein alter Mann, 87 Jahre alt. Mir stecken die Schrecken der Nazis und übrigens auch der Nachkriegszeit, in der das Naziwesen noch lebendig war, tief in den Knochen. Und ich sehe in dieser Entscheidung in Thüringen einen Schritt in Richtung Weimar." Die Parallele bestehe darin, dass der Rechtsextremismus wieder tief aus der Mitte des Bürgertums komme.

+++ Beschimpfung während erstem Statement von Thomas Kemmerich im Landtag +++

Während Thomas Kemmerichs erstem Statement nach seiner Wahl zum Ministerpräsidenten von Thüringen ist es im Parlament zu Aufregung und Beschimpfungen gekommen. Aus den Reihen der Fraktionen von SPD, Linke und Grüne hagelte es Zwischenrufe wie "Heuchler".

Kemmerich dankte Bodo Ramelow für seinen Einsatz und zeigt laut eigener Aussage "größten Respekt für diese Aufgabe": "Wer Kemmerich wählt, bekommt eine Brandschutzmauer gegen alles, was den Anschein hat, radikal zu sein." Wortmeldungen aus dem Plenum lehnte Kemmerich wiederholt ab.

Kurz darauf betonte Kemmerich in einem weiteren Statement abermals, dass die "Brandmauer gegen die AfD" unter ihm als Ministerpräsidenten bestehen bleibe und er "keinerlei Politik" mit der Partei machen werde. Er kündigte an, eine Minderheitsregierung mit CDU, SPD und Grünen bilden zu wollen. Kemmerich gab außerdem an, Drohanrufe erhalten haben.

+++ Landtagssitzung in Thüringen mit Stimmen von AfD, CDU und FDP vertagt +++

Mit Stimmen der AfD, CDU und FDP ist die Landtagssitzung in Thüringen nach der überraschenden Wahl des FDP-Kandidaten Thomas Kemmerich vertagt worden. Kemmerich hatte den Antrag selbst gestellt.

+++ SPD-Chefin will Thüringen-Wahl im Koalitionsausschuss besprechen +++

SPD-Chefin Saskia Esken will den Ausgang der Thüringer Ministerpräsidentenwahl in einem Koalitionsausschuss mit der Union zum Thema machen. Die Wahl sei ein abgekartetes Spiel und müsse korrigiert werden, schrieb sie auf Twitter. Die SPD habe dringende Fragen an die CDU, die mit der AfD in Erfurt einen Ministerpräsidenten von der FDP ins Amt gewählt hatte.

+++ Kemmerich strebt in Thüringen Regierung mit CDU, SPD und Grünen an +++

Thüringens neuer Ministerpräsident Thomas Kemmerich von der FDP will mit CDU, SPD und Grünen eine neue Regierung bilden. Er wolle eine Regierung der Mitte, sagte er im Erfurter Landtag. SPD und Grüne haben einer Zusammenarbeit mit einer Regierung unter Kemmerich jedoch bereits eine Absage erteilt.

+++ Linke: Illegitimer und politisch inakzeptabler Tabubruch +++

Der Bundesgeschäftsführer der Linken, Jörg Schindler, hat der Thüringer FDP vorgeworfen, bei der Ministerpräsidentenwahl einen "völlig illegitimen und politisch inakzeptablen Tabubruch initiiert" zu haben. Die FDP habe ihren Vertreter von einer Fraktion, "die von Faschisten getragen wird", wählen lassen, sagte Schindler in Erfurt. "Es ist empörend, dass sich die FDP für so etwas hergibt." Die Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Thüringer Ministerpräsidenten widerspreche dem Ergebnis der Landtagswahl, bei der die FDP gerade so die 5-Prozent-Hürde genommen hatte.

+++ Scholz: Thüringen-Wahl war abgekartetes Spiel +++

Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) hat nach der überraschenden Ministerpräsidentenwahl in Thüringen schnelle Antworten von der CDU verlangt. "Was in Erfurt passiert ist, war kein Zufall, sondern eine abgekartete Sache", schrieb der Finanzminister auf Twitter. Es stellten sich sehr ernste Fragen an die Spitze der Bundes-CDU, auf die die SPD schnelle Antworten verlange. Eine Zusammenarbeit mit der AfD von Landesparteichef Björn Höcke sei für die SPD "absolut unakzeptabel". Zuvor war der FDP-Kandidat Thomas Kemmerich mit Stimmen von CDU und AfD zum Ministerpräsidenten gewählt worden.