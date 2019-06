Mit ihrem Rückzug aus der Politik hat Andrea Nahles ein politisches Beben ausgelöst. Die SPD - ohnehin gebeutelt durch desaströse Wahlergebnisse und Umfragewerte - steckt damit einmal mehr in einer tiefen Krise. Koalitionspartner CDU versucht, an der Großen Koalition in Berlin festzuhalten. Doch die Rufe nach einem Ende der GroKo und Neuwahlen werden lauter - nicht nur aus der Opposition, sondern auch aus den Regierungsparteien. Wie geht es nun weiter? Die aktuellen Entwicklungen im stern-Ticker.

Das Wichtigste im Überblick:

Schwesig, Dreyer und Schäfer-Gümbel sollen SPD kommissarisch leiten

Grünen-Chefin Baerbock schließt Regierungsumbildung aus

Vize Rolf Mützenich soll kommissarisch SPD-Fraktion führen

Malu Dreyer als vorläufige SPD-Vorsitzende im Gespräch

Scholz schließt Kandidatur für SPD-Vorsitz aus

+++ 10.31 Uhr: Trio soll kommissarisch die SPD führen +++

Die SPD soll nach dem Rücktritt von Parteichefin Andrea Nahles zunächst kommissarisch von einem Trio geführt werden. Die engere Parteiführung schlug dafür dem Vorstand am Montag die Ministerpräsidentinnen von Mecklenburg-Vorpommern und Rheinland-Pfalz, Manuela Schwesig und Malu Dreyer, sowie den hessischen SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel vor, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Parteikreisen erfuhr.

+++ 10.30 Uhr: Trotz dessen Absage: Kahrs bringt Scholz ins Spiel +++

Der SPD-Politiker Johannes Kahrs hat Vizekanzler Olaf Scholz trotz dessen Absage als möglichen Nachfolger von Andrea Nahles an der Parteispitze genannt. "Ich kann mir vorstellen, dass er einer derjenigen ist, die infrage kommen. Und wenn man in dieser Partei in einer führenden Funktion ist, dann kann es sein, dass man auch gerufen wird", sagte der Sprecher des konservativen Seeheimer Kreises in der SPD im "Bild"-Interviewformat "Die richtigen Fragen". Kahrs forderte den Vizekanzler und Bundesfinanzminister auf, seine Absage zu überdenken.

+++ 9.59 Uhr: Flensburgs Oberbürgermeisterin kann sich SPD-Vorsitz vorstellen +++

Die Flensburger Oberbürgermeisterin Simone Lange (SPD) schließt nach dem Rückzug von SPD-Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles eine erneute Kandidatur für den Parteivorsitz nicht aus. "Ich glaube tatsächlich, dass jetzt Platz gemacht werden muss für neue frische Gesichter, die unverbraucht sind", sagte Lange dem Deutschlandfunk am Montag. Ob sie bei einer möglichen Urwahl antreten würde, wisse sie noch nicht.

Als allererstes gehe es um die Frage, "auf welchem Weg geht es weiter, nicht einfach nur Namen nennen", sagte Lange. Die damals noch recht unbekannte Sozialdemokratin hatte bei ihrer Kandidatur gegen Nahles im April 2018 knapp 28 Prozent der Stimmen geholt.

+++ 9.33 Uhr: Grünen-Chefin Baerbock schließt Umbildung der Regierung ohne Neuwahlen aus +++

Die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock hat sich gegen eine neue Regierungsbildung ohne Neuwahlen ausgesprochen. Die Grünen seien nicht "das Reserverad, das einfach so einspringt", sagte Baerbock am Montag im ZDF-"Morgenmagazin". Wenn die große Koalition feststelle, dass sie nicht mehr die Kraft habe, Dinge anzugehen, müsse die Gesellschaft neu entscheiden.

+++ 8.56 Uhr: Bundestagsvize Oppermann nicht zwingend für Weiterführung der GroKo +++

Für SPD-Politiker @ThomasOppermann ist eine Weiterführung der GroKo nach dem Abgang von @AndreaNahlesSPD nicht zwingend. "Wir brauchen eine handlungsfähige Regierung, die auch wichtige Zukunftsfragen aufgreift", sagt Oppermann. pic.twitter.com/pWWdlfzxYG — ZDF Morgenmagazin (@morgenmagazin) June 3, 2019

+++ 8.53 Uhr: Günther fordert CDU auf, sich auf sich selbst zu besinnen +++

Unter dem Eindruck der Führungskrise in der SPD hat der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) seine Partei aufgefordert, eigene Akzente zu setzen. Die Lage der SPD sei "nicht das, was die Union am meisten beschäftigen sollte", sagte Günther im "Morgenmagazin" des ZDF. Auch die CDU habe "nicht gut abgeschnitten" bei den letzten Wahlen. Die Partei müsse sich nun darum kümmern, "dass wir bei Zukunftsthemen gut vorankommen" - etwa um den stärkeren Ausbau von regenerativen Energien, sagte Günther. Er äußerte sich kurz vor der Fortsetzung der Klausurtagung, bei der der CDU-Vorstand auch über das thematische Profil der Partei beraten will.

+++ 8.50 Uhr: Klima-Aktivisten Luisa Neubauer zur Lage der Regierungsparteien +++

Wer in diesen Zeiten regieren möchte, muss in der Lage sein Antworten auf die Klimakrise zu geben. Echte Antworten, für heute und morgen, jenseits von Personalfragen, feel-good Zeitplänen und losen Absichten.

Sonst lasst es bleiben. — Luisa Neubauer (@Luisamneubauer) June 3, 2019

+++ 8.41 Uhr: Oppermann rechnet mit mehreren Kandidaten für Nahles-Nachfolge +++

Der SPD-Vorsitzende Thomas Oppermann rechnet mit mehreren Kandidaten für die Nachfolge von Andrea Nahles an der SPD-Spitze. Er gehe aber davon aus, dass es bis zur Wahl zwei bis drei Monate dauern werde, sagte der frühere Fraktionschef im ZDF-"Morgenmagazin". Bisher hat nur die Flensburger Oberbürgermeisterin Simone Lange Interesse an einer Kandidatur angedeutet. Oppermann forderte, so schnell wie möglich Klarheit zu schaffen. "Es nutzt nichts, weitere Niederlagen abzuwarten, damit keiner beschädigt wird", sagte er mit Blick auf die Landtagswahlen in drei ostdeutschen Bundesländern im September und Oktober.

+++ 8.33 Uhr: Politikwissenschaftler Korte bedauert schon jetzt kommenden SPD-Chef +++

Kommentar des Politikwissenschaftlers Karl-Rudolf Korte zur SPD-Krise im ZDF-Morgenmagazin: "Wer hier Vorsitzender werden will, muss schon ein bisschen Todessehnsucht entwickeln."

+++ 8.17 Uhr: AfD-Fraktionsvize von Storch: Große Koalition am Ende +++

Der Rückzug von SPD-Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles hat AfD-Parteivorstandsmitglied Beatrix von Storch nicht überrascht. "Diese große Koalition ist am Ende", sagte von Storch im ZDF-"Morgenmagazin". "Das wussten wir schon vor den EU-Wahlen, das wissen wir ganz sicher nach den Landtagswahlen, die jetzt kommen." Von Storch kritisierte einen ihrer Ansicht nach falschen Kurs der Bundesregierung in der Klima- und Migrationspolitik. Dafür zahle die SPD nun den Preis.

+++ 5.07 Uhr: Dreyer und Mützenich sollen kommissarisch übernehmen +++

Die SPD sucht am Vormittag nach Auswegen aus der durch den Rücktritt von Andrea Nahles ausgelösten neuerlichen Krise. Wie zu hören ist, soll Fraktionsvize Rolf Mützenich zunächst die Amtsgeschäfte der Genossen im Bundestag übernehmen. Als kommissarische Parteichefin wird die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin und Vize-Parteichefin Malu Dreyer immer wieder genannt. Unklar ist im Moment, ob die SPD am Termin ihres Parteitags im September festhält oder diesen vorzieht. Ebenso könnte die ohnehin vorgesehene "Halbzeit-Bilanz" der GroKo damit vorgezogen werden. Damit verbunden ist die Entscheidung, ob die SPD die Regierung in Berlin verlässt oder nicht,

+++ 1.04 Uhr: Linken-Politiker Gysi: SPD muss so schnell wie möglich raus aus der GroKo +++

Der ehemalige Linken-Fraktionschef Gregor Gysi hat der SPD geraten, nach dem Rücktritt von Andrea Nahles die große Koalition zu verlassen. "Es hilft alles nichts: Die SPD muss so schnell wie möglich, also noch in diesem Jahr, die große Koalition verlassen und versuchen, ein Gegenüber zur Union zu werden", sagte er der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Andernfalls versinke die SPD schon bald in Bedeutungslosigkeit. Die mangelhafte Glaubwürdigkeit der SPD sei ein Problem, so Gysi, und daran habe Parteichefin Nahles großen Anteil. "Andrea Nahles' größter Fehler war meines Erachtens ihre Zustimmung zur zweiten Großen Koalition hintereinander. Martin Schulz und sie haben nach der Wahl diese Koalition abgelehnt, um ihr dann doch wieder zuzustimmen." Deshalb klinge es auch nicht glaubwürdig, wenn Olaf Scholz jetzt erkläre, dass es eine dritte Große Koalition nacheinander nicht geben wird. "In der Regel fällt die SPD dann um und macht es trotzdem."

+++ 0.48 Uhr: Scholz schließt Kandidatur für SPD-Vorsitz aus +++

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat nach der Rücktrittsankündigung von SPD-Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles eine Kandidatur für den Parteivorsitz ausgeschlossen. "Ich halte das mit dem Amt eines Bundesministers der Finanzen nicht zeitlich zu schaffen", sagte Scholz am Sonntagabend in der ARD-Sendung "Anne Will". Zugleich kritisierte Scholz beim Umgang mit Frauen in politischen Spitzenpositionen einen "ziemlichen frauenfeindlichen Anteil". "Da werden Verhaltensweisen kritisiert, die man bei keinem Mann kritisieren würde." Er bezog sich dabei nicht nur auf den Umgang mit Nahles, sondern auch auf heftige Kritik an CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer.