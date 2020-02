BITTE BEACHTEN SIE - DIESER BEITRAG ENTHÄLT KEINEN EXTRA-SPRECHERTEXT O-TON VON PETER FRANK, GENERALBUNDESANWALT "Gestern spät nachts wurden in Hanau neun Personen mit Migrationshintergrund erschossen, sechs weitere Personen wurden verletzt, davon eine Person schwer. Kurze Zeit später wurde der mutmaßliche Täter zusammen mit seiner Mutter in seiner Wohnung tot aufgefunden. Ebenfalls augenscheinlich erschossen. Neben dem mutmaßlichen Täter wurde eine Schusswaffe aufgefunden. Auf der Homepage des mutmaßlichen Täters, er hatte vier Videobotschaften und eine Art Manifest eingestellt, die neben wirren Gedanken und abstrusen Verschwörungstheorien aber eine zutiefst rassistische Gesinnung aufweist. Deswegen habe ich die Ermittlungen in diesem Fall an mich gezogen. In Absprache mit dem Generalstaatsanwalt aus Frankfurt. Ziel der Ermittlungen unserer Ermittlungen wird es sein, herauszufinden, ob es für diese Anschläge in Hanau Mitwisser oder Unterstützer gab oder gibt."