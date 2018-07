In der Fraktionssitzung der Union am Dienstag in Berlin zeigten sich Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundesinnenminister Horst Seehofer wieder Seite an Seite. Beide hatten sich in einer Krisensitzung am Montagabend auf ein neues sogenanntes "Grenzregime" verständigt. Damit sollen an der deutsch-österreichischen Grenze Asylbewerber an der Einreise gehindert werden, für deren Asylverfahren andere EU-Ländern zuständig sind. Dafür sollen Transitzentren eingerichtet werden, aus denen solche Flüchtlinge dann zurück in die Einreisestaaten in der EU gebracht werden sollen. Wo das nicht möglich ist, wolle die Union mit Österreich eine Rücknahme vereinbaren, sagt Seehofer: "Transitzonen heißt ja, dass aus der Transitzone die Asylbewerber direkt in die Länder geschickt werden, wo sie herkommen. Das ist der Unterschied zur direkten Abweisung an der Grenze. Da sind sie dann in Österreich aber noch nicht in Griechenland oder in Rom. Das sind die ersten beiden Ziffern. Und wenn irgendein Land sagt, da machen wir nicht mit einer Vereinbarung, dann gibt es diese Zurückweisung an der Grenze. Und dafür brauchen wir dann wieder eine Verständigung mit den Österreichern wie es denn weitergeht." Bedenken gibt es noch beim Koalitionspartner SPD. Zwar seien die Sozialdemokraten offen für den Einigungsvorschlag der Union, es gebe aber noch "erheblichen Beratungsbedarf", sagte Fraktionschefin Andrea Nahles: "Ich möchte zunächst einmal sagen, dass die Begrifflichkeit Transitzentren aus unserer Sicht nicht hinterlegt ist. Wenn man jedenfalls zugrunde legt, dass es sich dabei um Transitzentren handelt, die wir 2015 diskutiert haben, ist das hier nicht der selbe Sachverhalt, nicht die selbe Gruppe. Und deswegen lehnen wir den Begriff auch ab. Die zweite Sache ist, dass es auch offensichtlich ungedeckte Schecks gibt in dieser Verabredung. Unter anderem ist ja das Binnenverhältnis an der Grenze Deutschland-Österreich und dann Italien eine, die auf einer Verabredung beruhen muss." Seehofer kündigte an, in Kürze zu Gesprächen über ein Rücknahmeabkommen für Flüchtlinge nach Wien zu reisen. Er habe bereits mit Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz telefoniert und den Eindruck, dass dieser an vernünftigen Lösungen interessiert sei, sagte Seehofer.