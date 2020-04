Sehen Sie im Video: Mit reichlich Abstand – erste Schüler treten trotz Corona zum Abi an.





Antreten zum Abitur: In Brandenburg haben am Montag die schriftlichen Abitur-Prüfungen unter besonderen Bedingungen mit Corona-Schutzmaßnahmen begonnen. Am Evangelischen Gymnasium Kleinmachnow wurden in den vergangenen Tagen 12 Räume so vorbereitet, dass die Abiturientinnen und Abiturienten unter Wahrung des Mindestabstands ihre Prüfungen ablegen sollen. Der Schulleiter Peter Brandsch-Böhm zeigt sich mit dem Start in die Prüfungsphase zufrieden. O-Ton: "Ich hatte den Eindruck, die Stimmung war konzentriert, aber auch gelassen, die sind heute alle ganz ruhig angekommen, und wir haben sie alle schon unten an der Tür begrüßt und darauf geachtet, dass sie alle einzeln in die Schule kommen. Es läuft alles sehr, sehr geordnet und sehr, sehr ruhig und nach meinem Eindruck auch entspannt dabei". Sorgen macht Brandsch-Böhm nach eigener Aussage die geplante Rückkehr auch der anderen Jahrgangsstufen in den Schulbetrieb. O-Ton: "Es wird, solange nur die Abiturienten da sind, völlig problemlos laufen. Wenn dann die Zehntklässler dazukommen, wird das auch noch relativ gut funktionieren, auch wenn die vermutlich dann in Halb-Klassen unterrichtet werden müssen. Wenn dann die Neunt- und die Elftklässler dazukommen und immer noch die Abiturprüfungen laufen und die Prüfungen der zehnten Klasse dazukommen und auch die Neunt- und die Elftklässler in Halb-Klassen unterrichtet werden müssen, dann fängt es an, unübersichtlich zu werden und wird wahrscheinlich sehr, sehr schwer zu organisieren sein." Es gibt weiterhin hitzige Debatten darüber, ob angesichts der Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus die diesjährigen Abiturprüfungen nicht abgesagt und die Abschlussnoten auf andere Weise ermittelt werden sollten. Auch Landes-Schülervertretungen in mehreren Bundesländern hatten das Festhalten an den zentralen Abitur-Prüfungen kritisiert.